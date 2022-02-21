طريقة تقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدات السكنية.. جهز 9 مستندات

دائما ما يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية تقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدات السكنية، سواء كانت وحدات إسكان اجتماعي أو متوسط، إذ يلجأون لطلب إعادة الاستعلام، بسبب تغير بعض المعلومات الأساسية، مثل الوظيفة والحالة الاجتماعية، وغيرها من البيانات.

طريقة تقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدة السكنية

زدات التساؤلات عن طرق تقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدات السكنية، خاصة بعدما أعلنت وزارة الإسكان، طرح عدد من شقق الإسكان المتوسط في 3 مشروعات: «سكن مصر» و «دار مصر» و «جنة»، في 15 مدينة على مستوى الجمهورية.

وخلال السطور التالية، نستعرض الخطوات المطلوبة، لتقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدات السكنية، والأوراق المطلوبة لذلك.

خطوات تقديم الطلب والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، مجموعة من الخطوات، بجانب بعض الأوراق المطلوبة، لـ تقديم طلب إعادة استعلام عن الوحدات السكنية، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن، لتقديم طلب إعادة استعلام، مع إرفاق المستندات والأوراق الجديدة المطلوب تغييرها، كالتالي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. رقم الهاتف المحمول.

3. قسيمة زواج مميكنة.

4. عنوان مقر العمل والمنزل.

5. برنت تأمينات.

6. شهادة بصافي الدخل لآخر 3 شهور، بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل.

7. إيصال مرافق بشرط أن يكون حديث.

8. صور شهادات الأطفال أن وجدوت.

9. سداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري.

مقدم ومساحات وحدات الإسكان المتوسط

تختلف مساحات الوحدات الإسكان المتوسط للمشروعات الثلاثة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، كالتالي:

- تتراوح مساحة وحدات مشروع «سكن مصر» بين 106-130 مترا، ويبلغ مقدم الحجز 40 ألف جنيه.

- تتراوح مساحات وحدات «دار مصر» بين 100-150 مترا، ويبلغ مقدم الحجز 60 ألف جنيه.

- تتراوح وحدات مشروع «جنة»، بين 100-151 مترا، ويبلغ المقدم 80 ألف جنيه.