رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية في الترم الثاني

انطلق مطلع الأسبوع الجاري، الفصل الدراسي التاني للعام الدراسي الحالي 2022 في مصر وعدد من الدول الأخرى؛ ومن بينها السعودية، وعليه أقبل الكثير من طلاب المملكة على البحث عن رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي لتلقي الدروس التي توفرها وزارة التربية والتعليم السعودية، التي تعد إحدى المنصات التي أعلنت عنها الرياض لمتابعة الدروس المختلفة أون لاين لمنع الاختلاط، والحد من انتشار فيروس كورونا.

رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي

وأنشات المملكة العربية السعودية، منصة مدرستي العام الماضي 2021، وذلك لإتاحة التعليم عن بعد لكل الطلاب، ولجميع المراحل التعليمية؛ إذ يستطيع الطلاب الدخول على رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي خلال الضغط هنـــا، للراغبين في الاستفادة والتعلم.

كيفية استخدام منصة مدرستي 1443

وأعلنت التربية والتعليم السعودية عن خطوات استخدام منصة مدرستي 1443 من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهي:

- أولا يمكن الدخول إلى رابط منصة مدرستي بعد تحميل التطبيق عن طريق الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي، ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية.

- ثانيا يتم النقر على اسم المستخدم المراد، والضغط على إرسال في التبويب الظاهر، واستلام كلمة المرور على الهاتف الخاص بك، وبعدها يمكنك تفعيل الحساب على برنامج «تيمز» المرتبط بحصص منصة مدرستي.

إرشادات بشأن استخدام تطبيق مدرستي

وذكر الموقع الرسمي لتطبيق مدرستي عدد من التنبيهات للطلاب وأولياء الأمور وهي:

1- في حال كنت مستخدما جديدا، (الصف الأول ابتدائي أو روضة أو تمهيدي) يمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا.

2- في حال كنت مستخدما سابقا، يمكنك الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديك حاليا.

3- لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

4- في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بك يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق مايكروسوفت من خلال الضغط هنـــا.

5- وفي حال واجهتك صعوبة في استعادة كلمة المرور يرجى التواصل معنا من خلال صفحة الدعم الفني.

6- في حالة فقدان كلمة المرور ورقم الجوال غير مسجل، يمكنك مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.