سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

بعد عودة حركة الطيران المباشر بين مصر ودولة الكويت الشقيقة أواخر العام الماضي، وبدء الإعلان عن طلب العمالة المصرية، يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في القطاعات المصرفية، لمعرفة أفضل سعر سواء للشراء والبيع وأي الأماكن أفضل.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي وأسعار العملات، وتحديدا سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة في القطاعات المصرفية في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.65 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.74 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.68 جنيه للشراء، و52.086 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.42 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.19 جنيه للشراء، ونحو 21.32 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع.