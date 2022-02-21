أخبار التعليم.. جولات ميدانية في المدارس والكتب تصل المديريات

يبحث المواطنون بصفة عامة وأولياء الأمور بصفة خاصة عن أخبار التعليم، عقب انقضاء اليوم الثاني في الفصل الدراسي الثاني، إذ تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسيير الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس ودورات المياه وحظر الباعة الجائلين من التواجد بمحيط لمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ من أوميكرون، ولم ترصد أي إصابات بأوميكرون.

أخبار التعليم.. الكتب المدرسية وصلت المديريات التعليمية

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أخبار التعليم اليوم، تنوعت ما بين وصول الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لبدء تسليمها للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية، علاوة على تسجيل الغياب والحضور للطلاب مع ثالث أيام بدء الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، مشيرًا إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

جولات ميدانية بالمدارس لمتابعة سير الدراسة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العديد من القيادات التعليمية أجرت جولات ميدانية في العديد من المدارس، لمتابعة سير الدراسة بالترم الثاني، وللتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، علاوة على الاطمئنان على إلتزام جموع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، والتنبيه على عدم نزعها طوال اليوم الدراسي، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون

ونوّه بأنّ الجميع داخل وزارة التعليم يعمل على استكمال العام الدراسي مهما بلغت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

لن يتم تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي

كما شملت أخبار التعليم، اليوم، بيانا يؤكد أنّه لا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، حال حدوث الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مؤكداً أن امتحانات نهاية العام ستكون في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موضحاً أن فيروس كورونا لم ولن يكون عائقا لعقد امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو المقبل.