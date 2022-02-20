شوقي ينفي تقسيم الدراسة في الترم الثاني على فترات: ماشيين زي الأول

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الدراسة في المدارس بالترم الثاني على فترات دراسية، مؤكدًا: «سمعت خبر عندكم في الفاصل إن في توزيع للناس على الأوقات يا جماعة، الكلام ده مش مظبوط وإحنا ماشيين على الجدول بحضور عادي زي الترم الأول، وملتزمون بالإجراءات الاحترازية».

احتفالية يوم الخميس المقبل

وفي سياق متصل بالعملية التعليمية، أكد أن الوزارة ستنظم احتفالية يوم الخميس المقبل، ستشهد الإعلان عن نتائج الامتحان الياباني الذي خصصته الوزارة للصف الرابع الابتدائي حيث كان يستهدف مقارنته بنظرائهم في اليابان، موضحًا: «عملنا نفس الامتحان لأبنائنا في الصف الأول والصف الثالث الإعدادي».

مش عارفين نرضيهم ازاي

وحول تعرضه للانتقاد من قبل البعض بسبب زيادة نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي والزعم بأنه تدخل فيها حتى يثبت صحة وجهة نظره بخصوص العملية التعيلمية، أوضح شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، مقدمي برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس: «أبناؤنا إذا تعلموا جيدا ستظهر قدراتهم وسنفرح كلنا بها .. إحنا نفس الوزارة اللي اتقال عليها الولاد بتسقط والمجاميع نزلت وإحنا مش عارفين نرضيهم ازاي، لأ دي نتيجة الولاد فعلا».

وتابع، أن المناهج الجديدة تخدم التلاميذ والطلاب وإذا تمكنوا منها فإن بقية الرحلة الدراسية أكثر ثراءً: «أتمنى نديهم فرصة من غير ما نقلقهم ونعمل الدوشة اللي عملناها في الترم الأول».

وأكد، أن الترم الأول انتهى بشكل جيد وتم تدريس كل ما هو مستهدف وكان أداء التلاميذ مبشرا للغاية في الامتحانات، مشددًا على أن كل الكتب متوفرة في المديريات التعليمية.