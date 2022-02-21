حظك اليوم برج القوس الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير والفنانين ولاعبي كرة القدم لمواليد برج القوس، وعلى رأسهم الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، والفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، والفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، والفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

وللباحثين عن حركة الأبراج وتأثيرها على الإنسان، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس، إن القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة والتأمل، وقد يساعدك ذلك على التوصل لنتائج مهمة.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فسيكون مولد برج القوس مطالب، اليوم يطالبك الفلك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.

صفات برج القوس

من المعروف أن مواليد برج القوس يعشقون الحرية والإرادة في الاختيار، كما أنم يميلون للمغامرة وللبحث عن كل ما هو جديد ومميز، لكن في سبيلهم لتحقيق هذا يتخذون بعض القرارات المتهورة والمندفعة والتي تجعلهم يندمون بشدة فيما بعد.

كما يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم شخصيات كريمة، تحب الإنفاق بسخاء على نفسها ومن حولها، خاصة إذا كانت تربطها بالبعض علاقة عاطفية أو صداقة، فهم يقدرون بشكل كبير العلاقات الاجتماعية.