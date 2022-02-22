كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة «صور»

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بكسر ماسورة مياه بشارع المسله ناصية شارع البارون إمبان بنطاق الحي، وعلى الفور توجه حي مصر الجديدة وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة المياه وتم الإصلاح واتخاذ اللازم.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

كما شهد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة برئاسة العميد أحمد أنور عباس، رئيس الحي، حملة للتصدي لكل أنواع المخالفات ولا سيما المخالفات الإنشائية ورفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في اطار تنفيذ إزالات الموجة التاسعة عشرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة مبانٍ مخالفة تعدى أملاك دولة بالحي العاشر وعمارات السويسري، وتم إزالة تعديات عقار وكافيه بشارع مصطفى النحاس.

طلاء واجهات مدينة الأمل

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، تم رفع بائع الأغنام من شارع حسن الشريف بمدينة نصر، كما تمت متابعة طلاء واجهات العقارات تنفيذا لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع مدينة الأمل- الهجانة سابقا- من أجل استعادة المظهر الجمالي وتطوير المدينة ومدها بكل الخدمات والمرافق.