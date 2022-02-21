صرف مرتبات شهر فبراير.. على مدار 4 أيام والبداية بـ 66 جهة

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير إلى موظفى الجهاز الإداري للدولة، والتي تتكلف شهريا نحو 30 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة المعاشات 15 مليار جنيه، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقالت وزارة المالية فى بيان، إن صرف مرتبات فبراير، يتم وفق جدول محدد وصرفها خلال فبراير على مدار 4 أيام فقط بدلًا من 5، حيث جرى تخصيص الأربعاء والخميس 23 فبراير و24 فبراير 2022، لصرف المرتبات في 66 وزارة وهيئة ومصلحة، مقسمة إلى 33 وزارة ومصلحة وهيئة على كل يوم من اليومين.

صرف مرتبات فبراير على 4 أيام

وقالت الوزارة إن يوم الأربعاء سيجري صرف مرتبات كلا من الأوقاف والصحة والبيئة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات والقوى العاملة والطيران المدني.

وقررت الوزارة الصرف الأربعاء في وزارات: الثقافة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والداخلية والتموين والإسكان والبترول والآثار وشؤون مجلس النواب والتجارة والصناعة والسياحة والآثار.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

وتحدد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 في مديريات المحافظات: القوى العاملة- التضامن الاجتماعي- الطرق والنقل- الإسكان والمرافق بالمحافظات- الشؤون الصحية- التموين والتجارة الداخلية

وتصرف وزارة المالية أيضًا مرتبات شهر فبراير 2022 لوزارات «التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الموارد المائية والري – الخارجية- المالية- الزراعة واستصلاح الأراضي- الشباب والرياضة»، فيما قررت المنالية صرف مرتبات «القضاء والنيابة العامة- الهيئة العامة للرقابة المالية- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- دار الإفتاء المصرية- معهد الخدمات المالية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- اللجنة العليا للانتخابات- هيئة النيابة الإدارية- رئاسة الجمهورية- هيئة قضايا الدولة – الأزهر- المحكمة الدستورية العليا- رئاسة مجلس الوزراء- وباقي الجهات الأخرى».