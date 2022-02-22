أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للعمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

حصلت «الوطن»، على أسماء المقبولين من الدفعة الثانية للعمل بنظام الحصة في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في مدارس محافظة الجيزة، بعد أن وجّهت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات بضرورة العمل على سد العجز في المعلمين تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني حضورياً بجميع المدارس.

وشددت المديرية على المعلمين المقبولين بنظام الحصة بضرورة التوجه للإدارات التعليمية بداية من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، لاستلام خطابات الموافقة.

تعرف على المستندات المطلوبة لاستلام العمل

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ المستندات المطلوب تسليمها هي: «أصل شهادة المؤهل وأصل شهادة دبلومة التربوي لغير التربوين وصورة منها، وأصل شهادة الجيش للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها وصورة بطاقة الرقم القومي وفيش جنائي وصورة كارت لقاح كورونا وملف بلاستيكي».

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الانتهاء من سد العجز في جميع التخصصات بالمدارس تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أن الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير الدراسة في جميع المدارس، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة وغير مسموح لأي طالب أو معلم بدخول المدرسة دون قياس درجة حرارته وإرتداء الكمامة.

وقال أشرف سلومة، إن المديرية نبهت على جميع المدارس بالبدء في تسليم الكتب للطلاب وتفعيل مجموعات التقوية وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية على الطلاب.