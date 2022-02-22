محافظ الغربية: إغلاق المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بأهمية تشكيل لجان إشراف لمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال وقائع مخالفات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظا على صحة المواطنين.

مصادرة «الشيشة» والأكواب الزجاجية

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، صادر المحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود، «الشيشة» والأكواب الزجاجية بجميع المقاهي والمطاعم في مركز سمنود وكافة الوحدات القروية لردع المخالفين كافة.

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه الدولة كلها آثار جائحة فيروس كورونا، والذي انتشر في كل دول العالم من خلال متحوراته المختلفة، وأعلنت الدولة عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تساهم في التعايش مع الجائحة، واستمرار عجلة الاقتصاد لكي لا يتعطل الاقتصاد القومي، الأمر الذي حدث في دول أخرى، وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة أثرت على توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

آليات لحل مشاكل قرية ميت حبيب

في سياق منفصل، تفقد رئيس مدينة سمنود قرية ميت حبيب، للوقوف على مشاكل القرية وحلها، كما وجه رئيس الوحدة المحلية للقرية بسرعه الاستجابة لمشاكل المواطنين.

أما في إطار التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية في محافظة الغربية، جرى إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقريه طليمه مركز سمنود، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.