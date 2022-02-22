خطوات الإبلاغ عن سرقة بطاقة التموين.. اتصل بالخط الساخن 19765

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة خطوات إجبارية يجب اتخاذها بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة دعم التموين، خصوصًا حال سرقة بطاقة التموين، موضحةً أنّ هناك دورة للتعامل مع سرقة أو تلف أو فقد البطاقة التموينية.

خطوات الإبلاغ عن سرقة بطاقة التموين

وأعلنت الوزارة أن هناك خطوات إجبارية عدة يجب على المواطن البدء فيها حال سرقة بطاقة التموين أو فقدانها، تأتي أهمها الاتصال بالخط الساخن 19765 لتسجيل طلب وقف وفوري للبطاقة المسروقة، وتشمل الخطوات في التالي:

- الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 وطلب وقف البطاقة خلال الاتصال.

- تسجّل خدمة العملاء طلب الوقف مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

- إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة 3 أيام عمل رسمية.

- يتقدم المواطن صاحب البطاقة التموينية بطلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، لكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم أعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

- تسلم الشركة المنفذة البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين.

- يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

- يوقع المواطن صاحب البطاقة التموينية على تقرير يحتوى على «اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لصاحب البطاقة وعدد المستفيدين وتاريخ الاستلام واسم البدال الذي يصرف منه التموين».

- يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة.

- يرسل صاحب بطاقة التموين رسالة إلى الرقم 9136 لتفيعل بطاقة التموين.

- تصرف السلع التموينية من البدال في الشهر التالي لإصدار البطاقة.

مود صرف الخبز والتموين بعد تفعيل البطاقة

وبناء على قرار سابق من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف التموين يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية، بعد إتمام خطوة تفعيل البطاقة عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عن طريق إرسال رسالة من الهاتف المحمول إلى رقم 9136، في حين أن موعد صرف الخبز للبطاقة التموينة بعد تفعيلها يكون بعد 72 ساعة فقط من إتمام خطوة تفعيل البطاقة.