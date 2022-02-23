«الصحة» تطلق اليوم 4 قوافل طبية ببعض المحافظات.. «الكشف والعلاج مجانا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم للكشف والعلاج مجانا في مجموعة من التخصصات الطبية، وشملت التخصصات وفقا ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها «النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية».

وحدد وزارة الصحة والسكان أماكن هذه القوافل الطبية والتي شملت الحضرة القلبية مركز وسط بمحافظة الإسكندرية، وجزيرة بهيج مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وجدة مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، والقبابات حي أطفيح بمحافظة الجيزة.

الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي أن الكشف والعلاج بالقوافل الطبية ضمن مباردة رئيس الجمهورية «حياة كريمة مجانا»، وناشدت المواطنين بضرورة المشاركة فى هذه القوافل، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية وأشعة وعمليات جراحية إلى أقرب مستشفى، فضلا عن توفير صيدليات متنقلة بالقوافل الطبية لإعطاء الدواء مجانا وبشكل فوري بعد الكشف.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وأضافت الوزارة أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، مشيرة إلى تغيير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مطالبة المواطنين بأهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة فى المبادرة وارتداء الكمامات وعدم التزاحم والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى للاطلاع على كل المستجدات.