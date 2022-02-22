التموين: إنشاء مدينة للذهب رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي «فيديو»

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، إنّ إنشاء مدينة الذهب رؤية ثاقبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو إنشاء مدن متخصصة على غرار مدينة الجلود ومدينة الأثاث، مشيرًا إلى أنّ الذهب صناعة قومية وليس سلعة كمالية للتزين فقط، فالمدينة مقامة على مساحة 150 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم أكثر من 400 ورشة و150 ورشة تدريبية، إضافة إلى معارض مصرية ودولية ومدينة ملاهي وإمكانات هائلة؛ لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط؛ لتعود مصر رائدة كما كانت أيام الفراعنة في صناعة الذهب.

أقوى الدول اقتصادا من تملك أكبر احتياطا استراتيجيا من الذهب

وأضاف مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الذهب اقتصاد دول وأقوى الدول اقتصادا هي من تملك أكبر احتياطا استراتيجيا من الذهب، لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في العالم على مستوى الاحتياطي الاستراتيجي بواقع 83 ألف طن من السبائك الذهبية.

مدينة الذهب فرصة رائعة وبها 400 ورشة و150 ورشة تعليمية

وتابع مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، بأن مدينة الذهب فرصة رائعة وبها مركز لمصلحة الدمغة ومدينة ترفيهية وتقع على مساحة 150 فدان وبالتالي فإنها ستكون مركزا قويا ومن المتوقع أنها ستكون مدينة عالمية لصناعة الذهب وتطويره في مصر، شارحًا العلاقة بين ارتفاع أسعار الذهب بالأزمة الأوكرانية، حيث توجد علاقة مباشرة لأن أوكرانيا تمثل البوابة الشرقية لدول أوروبا وحلف الناتو وأي حرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون لها مردود قوي على أسعار الذهب.