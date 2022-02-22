تفاصيل مهرجان «اتجاهات عربية» بالأوبرا.. بمشاركات من العراق والأردن

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مهرجان «اتجاهات عربية»، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ممثلة في أوركسترا القاهرة السيمفوني، بإشراف مديره الفني المايسترو أحمد الصعيدي، الذي ينطلق في الثامنة مساء السبت 26 فبراير، على المسرح الكبير، ويشمل 3 حفلات، ويضم أعمالا لـ11 مؤلفا من مصر، الأردن والعراق.

عبد الدايم: إلقاء الضوء على أعمال المؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي

قالت «عبد الدايم»، إن مهرجان اتجاهات عربية، أحد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي، لافتة إلى أنه يهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية في الوطن العربي، مشيرة إلى دوره في التعبير عن الابداعات المبتكرة، التي تحمل الطابع العربي في الصورة الغربية، كاشفة عن تخصيص ليلة لتخليد الموسيقار الراحل جمال سلامة، تضم مختارات من مؤلفاته البارزة في هذا الشكل.

مواعيد حفلات مهرجان اتجاهات عربية

رئيس الاوبرا، ان الفعاليات تشمل 3 ليالي، وتبدأ في الثامنة مساء السبت 26 فبراير على المسرح الكبير بحفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة السوبرانو چولى جيبهارت.

ويتضمن قصيد سيمفونى بعنوان مصر لعلاء الدين مصطفى، النخيل للسوبرانو والأوركسترا لقتيبة النعيمى (العراق)، سلام لصبرى حميدة، حركتين من سيمفونية الأردن لهيثم سكرية (الأردن)، الأمل للاوركسترا لعمرو عقبة، مؤلفة للاوركسترا لقائد الحفل محمد سعد باشا.

وتابع أن الحفل الثاني يقام في الثامنة مساء الثلاثاء الأول من مارس، على المسرح الصغير ويقوده المايسترو أحمد الصعيدي، ويحمل عنوان أعمال أوركسترا الحجرة، ويضم مؤلفات الملمس لأحمد مدكور، أوركسترا وترى لخالد شكري، أشعار من قصيدة حزينة- قصيدة البوق الفرنسي والبيانو والأوركسترا الصغير لرمز صبري، الصحراء والرغبة لقائد الحفل أحمد الصعيدي.

وتأتى الليلة الثالثة، تحت عنوان «الوطن»، وتتجمل بمؤلفات الموسيقار جمال سلامة، وتقام في الثامنة مساء السبت 5 مارس، على المسرح الكبير، ويقودها المايسترو محمد سعد باشا، ويشارك خلالها عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، وتضم ذكريات للاوركسترا الوترى، فوج للاوركسترا، رابسودية للبيانو والأوركسترا وسيمفونية. ‏