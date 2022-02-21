«التعليم»: 97% نسبة حضور التلاميذ في المدارس ولا إصابات بأوميكرون

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في ثالث أيام بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور أوميكرون؛ للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة حظر وجود الباعة الجائلين في محيط المدارس؛ لمنع الزحام أمام أبواب المدارس.

إجراءات مشددة لمواجهة أوميكرون داخل المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنها بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، تُنفّذ إجراءات مشددة لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، داخل المدارس، تزامنا مع تسيير الدراسة بالترم الثاني؛ للحفاظ على أرواح التلاميذ والمعلمين والإداريين من أي مكروه، مؤكدة أنّ جميع التلاميذ ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي.

إقبال كبير من التلاميذ على الحضور داخل المدارس كبير

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، تزامنًا مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحًا أن نسبة الحضور في المدارس بلغت 97%، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات مصابة بمتحور أوميكرون، خلال أول أيام بدء الدراسة في الترم الثاني.

أوميكرون لن يعيق الدراسة في الترم الثاني

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ متحور أوميكرون، لن يعيق الدراسة في الترم الثاني في المدارس، مطالبًا جموع الطلاب بتنفيذ التعليمات بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

الكتب الدراسية في المديريات التعليمية

ومن جهته، أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بجميع المدارس، وأن كتب الترم الثاني متوفرة في المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لتسليمها للطلاب، مؤكدا أن المناهج الدراسية تخدم التلاميذ.