فحص 8 أمراض ضمن برنامج رعاية كبار السن بـ«الصحة».. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الأمراض التي يتم الكشف عنها من جانب وزارة الصحة ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، وهو البرنامج الذي يستهدف كبار السن من عمر 65 عاماً فأكثر.

وتستعرض «الوطن» قائمة الأمراض التي يتم الكشف عنها في إطار الخدمات التي يقدمها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن.

بالتفاصيل.. الأمراض التي يتم الكشف عنها ضمن برنامج الرعاية الصحية

أولا: الأمراض المزمنة، وهي كالتالي:

1 - السكر.

2 - ارتفاع ضغط الدم.

3 - أمراض القلب.

4 - الاعتلال الكلوي.

ثانياً: الاضطرابات النفسية والعصبية، وهي كالتالي:

1 - ضعف المهارات المعرفية والإدراكية.

2 - الاكتئاب.

ثالثا: أمراض الجهاز الهضمي.

رابعا: أمراض سوء التغذية.

عبدالغفار: انخفاض نسب الإشغال في المستشفيات لمرضى كورونا

وفي سياق آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضاً القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد أكد في بيان رسمي نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» انخفاض نسبب الإشغال في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا وذلك في الفترة من يوم 10 وحتى يوم 20 فبراير 2022، وتحديداً بالمقارنة بالفترة من يوم 1 وحتى يوم 10 فبراير، بالإضافة إلى انخفاض عدد مرضى العزل المنزلي وذلك بنسبة تقدر بـ 41.9% في نفس الفترة.

وفي البيان ذاته، كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أوضح استمرار المرور بشكل دوري ورقابي على كافة المستشفيات عن طريق لجان مختصة من جانب قطاعات وزارة الصحة، من أجل التأكد من توافر كافة القوى البشرية، مع متابعة مستوى آداء الفرق الطبية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا، وأَيضاً التأكد من توافر مخزون استراتيجي سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية.