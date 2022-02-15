الأورمان: تركيب 2546 وصلة مياه شرب نظيفة مجانا في الدقهلية وقنا

أعلنت جمعية الأورمان، أن مكتبي مشروعاتها بالدقهلية وقنا، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي، يعمل حاليا على تركيب 2546 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجا: 926 في الدقهلية و1620 في قنا، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظتي الدقهلية وقنا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تركيب وصلات مياه

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

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وأضاف شعبان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المواطن المستفيد من أي خدمات للجمعية لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، إذ يتم تقديم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مشيرا إلى أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظتين، وتحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي.

19 ألف وصلة مياه للمحافظات

أوضح أن مدير عام الأورمان، أن فريق عمل الجمعية المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظتين، خاصة القرى الأشد احتياجا داخلها.

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يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة في توصيل مياه شرب نقية إلى 19 ألفا و525 منزلا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.