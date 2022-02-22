انتهاء الحصر النهائي لسكان «السكر والليمون وحوش الغجر» تمهيدا لإزالتها

انتهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة برئاسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من أعمال لجان حصر العقارات بمناطق: السكر والليمون، الجيارة، حوش الغجر، تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة، وإعادة مناطق سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها كمناطق تاريخية ذات جذب سياحي، مع تغيير حياة المواطنين للأفضل والقضاء على المناطق غير الآمنة.

إنشاء حدائق الفسطاط على 500 فدان

أعلنت «عبد المنعم»، خلال جولتها بالمنطقة، انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بالمناطق الثلاث الملاصقة لسور مجرى العيون، الذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل: متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، إلى جانب إنشاء حدائق الفسطاط المخطط إقامتها على مساحة 500 فدان.

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وأوضحت أن الحصر النهائي، يأتي تمهيدا لبدء أعمال الإزالة ونقل الأسر إلى وحدات مجهزة في الخيالة، وأسفر عن حصر: 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة، 241 محلا، 30 عقارا تجاريا مستقلا، 11 عقارا مهدما ومهجورا، 9 قطع أراضي فضاء، 5 عقارات مغلقة، 2 زريبة، مؤكدة أن لجان الحصر واصلت أعمالها بانتظام من خلال تكثيف وتسخير كافة الجهود لحصر وتقييم العقارات والمباني والأراضي، من خلال فريق عمل متكامل يعمل بكل دقة في جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة، مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

إجراءات التسكين

ذكرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تمت من خلال التنسيق الكامل بين: كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية، المتابعة الميدانية، مديري منطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية، حي مصر القديمة، أجهزة الشرطة وقوات إنفاذ القانون، من خلال توجيهات محددة بضرورة التعاون مع أهالي المنطقة لدقة تسجيل كافة البيانات تمهيدا لاستكمال باق الإجراءات من تسكين وتظلمات، ومن خلال المتابعة المستمرة لكافة المستجدات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات المناسبة أولا بأول تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم تزامنا مع أعمال الإخلاء.

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وأضافت أن ما يتم من أعمال تمهيدا لإزالة المناطق الثلاث يأتي استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية، لتطوير المناطق العشوائية التي تم الانتهاء منها، مثل: عزبة أبو قرن، بطن البقرة، الخيالة، المدابغ، تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات»، ليشمل مناطق أخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي.