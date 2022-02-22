«الوزراء» يحل 24 شكوى.. منها واحدة لطالب بـ«طب السودان» و«5 جنيه تموين»

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في حل عدد من مشكلات المواطنين، حيث أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدائم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

إنقاذ رضيع عمره يوم واحد

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، إلى استعراض عدد من نماذج الاستجابات في مختلف القطاعات، ففيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية، أشار إلى استغاثة مواطن مقيم بقرية البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، أوضح فيها أنّ نجله البالغ من العمر يومًا واحدًا يعاني من خروج الأمعاء عن تجويف البطن، وانسداد بأحد صمامات القلب، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وأضاف أنّه موجود بأحد المستشفيات الخاصة ويلتمس نقله لمستشفى حكومي متخصص، حيث جرى التنسيق مع الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لنقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة، من محافظة سوهاج لمحافظة أسيوط، وبمرافقة طبيب متخصص، واستقباله بمستشفى كلية الطب قسم الأطفال بجامعة أسيوط، وبناء على قرار استشاري الجراحة والأطفال المبتسرين تم حجزه بوحدة الرعاية المركزة «أطفال» بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إنقاذ رضيع عمره 18 شهرا

وأشار مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول على فيس بوك، تضمن استغاثة من المواطن «خ. أ.خ» المقيم بمحافظة الجيزة، طالب خلالها بنقل نجله البالغ من العمر عام ونصف لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للخضوع لجراحة عاجلة، لمعالجة عيب خلقي في الجهازين البولي والتناسلي.

وأوضح أنّه نجله بإحدى المستشفيات الخاصة بما يكبده أعباء مالية تفوق قدرته، وبالتنسيق مع كل من الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، وهيئة الإسعاف المصرية، تم نقل واستقبال الحالة بالمستشفى، وتَشكلت لجنة عاجلة من استشاري «جراحة العيوب الخلفية للأطفال، استشاري أطفال مبتسرين» لمناظرة الحالة.

وقررت اللجنة بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تنفيذ تدخلات جراحية عاجلة على 4 مراحل، وتم الانتهاء منها جميعا خلال الأربعة أشهر الماضية، وأثناء جميع المراحل تم حجز الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال بالمستشفى مع وضعه على بروتوكول علاجي مناسب حتى تماثل للشفاء، وفي سياق متصل جرى التنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة لتتحمل الهيئة جميع نفقات العلاج.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية، شكوى للمواطن «ط. ش. م» مسجلة عبر مكتب خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، موضح بها أنّ نجليه حديثي الولادة محجوزان بحضانتين بأحد المستشفيات الخاصة لمعاناتهما من نقص الأكسجين بالدم ومشكلات بالرئة، بما يثقل كاهله بأعباء مالية كبيرة تفوق استطاعته، ويلتمس نقلهما لأحد المستشفيات الحكومية المتوفر بها الخدمة الطبية المطلوبة.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد سعد، مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، أفاد بنقل الطفلين إلى أحد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها التأمين الصحي وعلى نفقتها، وحجزهما بمحضنين لتلقي أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وإزالة أسباب الشكوى.

إنقاذ شاب من تبعات استئصال الزائدة

كما تلقت المنظومة، استغاثة مواطنة مقيمة بمحافظة القاهرة، طالبت خلالها بنقل نجلها البالغ من العمر 21 عامًا لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة، حيث يعاني من مضاعفات صحية جراء خضوعه لجراحة استئصال الزائدة الدودية مؤخرًا بإحدى المستشفيات، منها حدوث تشنجات مستمرة واضطرابات بصرية وارتفاع بنسبة السكر بالدم، دون تحسن، بما يستوجب نقله لمستشفى متوفر بها تخصصات المخ والأعصاب والرمد.

وبالتنسيق مع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ومحمد عبدالسلام، مشرف عام سيارات الإسعاف بهيئة الإسعاف المصرية، نقلت الحالة بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى كلية الطب بالجامعة الدمرداش، حيث ناظرها لجنة مُشكلة من استشاري الباطنة، المخ والأعصاب، والرمد، وأقرت بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة حجزها بوحدة الرعاية المركزة «جراحة» بالمستشفى، مع وضع بروتوكول علاجي مناسب لاستقرار وضعها الصحي.

توفير طرف صناعي

واستغاث مواطن مقيم بقرية غزالة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بالمنظومة، حيث طالب بتوفير طرف صناعي له، إثر بتر بيده اليسرى منذ عدة سنوات، موضحًا أنّه غير قادر ماديًا على شراء الطرف الصناعي.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد الأتربي، مدير مصنع الأجهزة التعويضية بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، جرى استقبال المواطن بالمعهد وتوقيع الكشف الطبي عليه، واستكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لتصنيع الطرف الصناعي بالمجان، وبعد رفع مقاسات الجهاز التعويضي والتأكد من ملاءمته للحالة تم تركيبه للمواطن وإزالة أسباب الشكوى.

مساعدات عاجلة لـ3 فتيات يتيمات

وفيما يخص شكاوى الرعاية والضمان الاجتماعي، أكد مدير المنظومة، تلقي استغاثة مواطن مقيم بمركز قطور بمحافظة الغربية، موضحًا أنّ شقيقته وزوجها توفيا نتيجة حادث اختناق بالغاز الطبيعي، وتركا 3 بنات قصر تتراوح أعمارهن بين 3 و 10 سنوات بينهن طفلة من ذوي الهمم، دون وجود مصدر رزق للإنفاق عليهن.

وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بأنّ الأطفال الثلاثة القُصر تحت وصاية خالهم، وجرى صرف تعويض بمبلغ 15000 جنيه عن وفاة الوالدين، علاوة على صرف مساعدة مالية عاجلة بقيمة 500 جنيه شهريًا للأطفال من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، ولحين الانتهاء من إجراءات استفادتهم من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بجانب منحهم أغطية ومواد غذائية وتموينية لإعاشتهم.

ترميم منزل أسرة بأسيوط ومساعدات عاجلة لها

وأشار إلى رصد منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يشير إلى تردي الحالة المعيشية لإحدى الأسر المقيمة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، إثر انهيار منزلهم، دون قدرة الأسرة على توفير تكاليف إعادة الترميم، لوفاة رب الأسرة، كما أشار المنشور إلى أنّ أحد الأبناء من ذوي الهمم.

وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بأنّه جرى تشكيل فريق عمل بعضوية المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمركز البداري، وصرف إعانة مالية عاجلة بقيمة 500 جنيه ومواد عينية وغذائية للأسرة، فضلا عن استعجال إجراءات استحقاق الابن من ذوي الهمم لبرنامج الدعم النقدي المشروط «كرامة»، وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة أسيوط لإعادة ترميم المنزل.

إنقاذ مسن دون مأوى

كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة القاهرة، بوجود مواطن بلا مأوى يبلغ عمره 52 عاما، بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس، يجلس على كرسي متحرك بسبب سوء الحالة الصحية، ويحتاج إلى جراحة بالركبة، فجرى التنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف وحدة شمال القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى.

وبعد العثور على المواطن محل الشكوى، اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالته، ونقله إلى مستشفى حميات العباسية، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، كما تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة شمال القاهرة تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة عين شمس، وبعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية جرى إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية من مخاطر الشارع.

بالوعات صرف تهدد حياة أهالي دهشور

وعن شكاوى الطوارئ ذات الخطورة، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى رصد منشور متداول على فيس بوك، يؤكد وجود عدد من بالوعات صرف صحي دون غطاء بدهشور - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنّه جرى إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان محل الشكوى وتركيب أغطية لعدد 4 مطابق غير مغلقة بالقرية وإزالة أسباب الشكوى.

شكوى من بالوعة صرف دون غطاء

كما جرى رصد شكوى مواطن مقيم بمنطقة أرض السلطان التابعة لحي شمال محافظة المنيا، يتضرر من وجود بالوعة صرف صحي دون غطاء، بما قد يشكل خطورة على المارة، وبالتوجيه لمحافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بأنّ فريق الصيانة المختص وضع غطاء على المطبق موضوع الشكوى لحماية المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

تغطية كابلات كهربائية

وأضاف أنّه جرى رصد شكوى مواطن مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، متضررا من ترك أحد مقاولي تركيب الكابلات الكهربائية الأرضية على سطح الأرض دون تغطيتها، عقب انتهاء أعمال تغيير تلك الكابلات مع عدم غلق كابينة الكهرباء الواصل إليها الكابلات بعد انتهاء الأعمال، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت بأنّه جرى إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان موضوع الشكوى وتم الردم على الكابلات الكهربائية وتغطيتها بالكامل، وإحكام غلق الكابينة المجاورة لها.

لحوم مجهولة المصدر

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية والرقابة على الأسواق، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى تلقي شكوى مواطن مقيم بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، من وجود سيارة ربع نقل تبيع لحوما مجهولة المصدر وغير متوفر عليها أي أختام بما يشير إلى عدم خضوعها لرقابة صحية أو قانونية، وقد يضر ذلك بالصحة العامة للمواطنين.

وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، أفادت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، بأنّه جرى شن حملة تفتيش على السيارة موضوع الشكوى والتحفظ عما كان بحوزتها من لحوم معدة للبيع، وبفحصها تبيّن أنّها عبارة عن أجزاء من لحم الجاموس المشفى تزن في جملتها 36 كجم، ولا تحمل أختام المجازر الحكومية بما يؤكد أنّ الذبح تم خارج السلخانة، ونظرًا لمخالفة مرتكبي الواقعة للمادة رقم 136 من القانون 53 لسنة 96، وكذلك مخالفة مواد القرار الوزاري رقم 517 لسنة 86، تحرر محضر ضدهما بقسم شرطة الطالبية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيالهما.

تلاعب في أسعار السلع التموينية

وأشار إلى شكوى مواطن مقيم بقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، مدعيا قيام أحد بدالي التموين بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وطرحها للمواطنين بأسعار تزيد عن المعلن عنه بقرابة ثمانية جنيهات للبطاقة التموينية الواحدة.

وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، بشن حملة تفتيش على البدال التمويني وتحرير محضر جنح رقم (268) لسنة 2022، لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للمواطنين.

شكوى بسبب «5 جنيهات»

وتطرق أيضا إلى شكوى مواطن مقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أفاد فيها تضرره من تحصيل أحد بدالي التموين مبلغ مالي يقدر بـ5 جنيهات دون وجه حق نظير صرفه السلع التموينية لكل مواطن من حاملي البطاقات التموينية.

وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين السنبلاوين بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بتحرير محضر جنح رقم (1770) لسنة 2022، نظير ارتكاب المخالفة موضوع الشكوى وتحصيل أموال بغير حق من حاملي البطاقات التموينية.

شكوى من محل جزارة

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى شكوى جماعية من أهالي قرية بدواي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ادعاء مالك أحد محلات الجزارة ببيع لحوم مجهولة المصدر ومريضة وتذبح بطرق غير رسمية ودون أي إشراف طبي خارج السلخانة للمواطنين.

وبالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم تشكيل فريق تفتيش لفحص المخالفة موضوع الشكوى، وتبين قيام المشكو في حقه بالذبح خارج السلخانة، وبيع لحوم مجهولة المصدر، كما أنه اعترض فريق التفتيش عن استكمال عمله، فتم تحرير محضر جنح رقم (25262) بقسم شرطة المنصورة ضد المدير المسؤول.

شكوى من ماسورة غاز

وفيما يتعلق بشكاوى قطاع البترول والغاز الطبيعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنّه تم رصد شكوى مواطن مقيم بحي الهرم بمحافظة الجيزة، بشأن وجود كسر في ماسورة الغاز الطبيعي الواصلة لمنزله بما تسبب في انقطاع الخدمة عنه، ونتج عن ذلك تسريب للغاز الطبيعي بالشارع المقيم به.

وبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت غرفة الطوارئ بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، بأنّه بعد معاينة فريق الصيانة المختص تبين وجود كسر بماسورة الغاز الطبيعي المغذي للعقار القاطن به المواطن، وعليه تم فك وإعادة تركيب المواسير الواصلة للعقار وإعادة الخدمة للمواطن بعد تأمين الوصلات.

تسريب غاز

وكذلك شكوى مقدمة من المواطن «ت. ن. ز.» المقيم بمنطقة السيوف قبلي بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بشأن وجود تسريب غاز طبيعي بوحدته السكنية ناتج عن الماسورة الواصلة للعداد، مطالبًا بسرعة صيانة المواسير للحفاظ على سلامة أسرته.

وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز المتعاقد معها العميل، بأنّه جرى إرسال طاقم الطوارئ المختص بالشركة للعنوان محل الشكوى، وبعد الفحص وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة تبين وجود تسريب غاز ناتج من التوصيلات المتعلقة بمحبس الغاز، وعليه تم معالجة التسريب وعمل الإصلاحات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

فحص أوراق طالب بـ«طب السودان»

وعن شكاوى المصريين بالخارج، أكد مدير المنظومة أنّها تلقت شكوى من المواطن «ح. أ. ك» المقيم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، يطالب فيها بسرعة الانتهاء من فحص أوراق نجله المتقدم للدراسة بكلية الطب البشري في دولة السودان، وأنّ التأخر قد يعرض نجله للرسوب في السنة الدراسية، وبالتوجيه إلى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أفادت بأنّه تم التواصل مع المكتب الثقافي في السفارة المصرية بجمهورية السودان، والانتهاء من فحص أوراق الطالب بعد مراجعة المستندات المدرجة، كما جرى التواصل مع والد الطالب الذي أفاد بسفر نجله لدولة السودان لاستكمال الدراسة وإزالة أسباب الشكوى.

إزالة أسباب شكوى أرملة

كما تلقت المنظومة شكوى من المواطنة «ن. ع. ع» المقيمة بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، والتي أفادت بوفاة زوجها «أ. ب. أ» بالمملكة العربية السعودية، منذ عام، ولم تحصل على أي مستحقات من جهة عمله بالمملكة.

وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الخارجية، أفادت بأنّه جرى التواصل مع جهة عمل زوج المواطنة المتوفى حيث تم تسليم كافة مستحقات المواطن المتوفى إلى ذويه، وبالتواصل مع الشاكية أفادت باستلامها كافة المستحقات المالية وإزالة أسباب الشكوى.

شكاوى جماعية من مزارعين

وفيما يتعلق بشكاوى الموارد المائية والري، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى شكوى جماعية من عدد من حائزي الأراضي الزراعية الكائنة بزمام قرية السنطة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بشأن وجود كسر وانسداد بمواسير الري الموصلة للمياه من الرياح التوفيقي إلى المجرى المائي بزمام حوض السنطة، بما تسبب في انقطاع مياه الري عن الأراضي الزراعية خاصتهم، وذلك نتيجة أعمال التوسعة الكائنة بطريق (بنها - المنصورة) الرئيسي.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، بأنّه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التوسعة بطريق (بنها - المنصورة) الحر، لإحلال وتجديد فتحة الري محل الشكوى، كما جرى تطهير مواسير الري الخادمة للزمام، وري الأراضي الزراعية المتضررة بالكامل وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

تراكم المخلفات والحشائش في مصرف الرياض

وأشار إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تضرر أهالي قرية الرياض بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، من تراكم القمامة والمخلفات والحشائش بمصرف الرياض المار بالقرية، الأمر الذي قد يضر بالصحة العامة للمواطنين. وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، أفادت إدارة الصرف المختصة بأنه صدر أمر تطهير للمصرف، ونُفذ بمعدات وأجهزة الإدارة، وتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

أصوات مزعجة من كشك قمامة

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى شكاوى المحليات، لافتا إلى رصد شكوى مواطن مقيم بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، تضرر خلالها من وجود أصوات مزعجة ليلًا صادرة عن أحد الأكشاك المقامة أسفل منزله، مطالبًا بسرعة اتخاذ اللازم مراعاة لراحة المواطنين.

وبالتوجيه إلى محافظة بورسعيد، أفاد حي المناخ بأنّ إدارة الإشغالات رفعت الكشك المخالف لعدم حصوله على ترخيص وإزالة أسباب الشكوى.

تراكمات قمامة

كما تناول شكوى جماعية من قاطني شارع أمين زقزوق رجب القاضي بحي أول المحلة محافظة الغربية، بشأن تقاعس عمال النظافة عن رفع تراكمات القمامة من الشارع بصفة يومية، بما تسبب في تراكمها بكميات كبيرة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وبالتوجيه إلى محافظة الغربية، أفاد حي أول المحلة الكبرى، بأنّه جرى الدفع بالمعدات اللازمة لتنظيف الشارع ورفع نحو 3 أطنان، وإزالة أسباب الشكوى، إضافة إلى استدعاء مشرف النظافة المسؤول عن الشارع محل الشكوى ومحاسبته بعد ثبوت تقاعسه عن أداء عمله، مع التنبيه عليه بالالتزام برفع تراكمات القمامة بصفة يومية.

حواجز في الشارع

وتناول أيضا شكوى مواطن مقيم بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، تضرر خلالها من قيام مالك أحد المحلات التجارية، وضع حواجز بالشارع أمام متجره للحيلولة دون انتظار السيارات، وبما يعيق الحركة المرورية بالشارع.

وبالتنسيق مع محافظة القليوبية، أفادت إدارة الإشغالات بحي غرب، بأنّه جرى إزالة الحواجز موضوع الشكوى.

اعتداء على حرم الطريق

إلى جانب شكوى مواطن مقيم بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بشأن قيام مالك أحد المطاعم الكائنة بالقرية بالتعدي على حرم الطريق نحو 4 أمتار، بما يضر بالصالح العام. وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، أفادت الوحدة المحلية بقرية صول، بقيام إدارة الإشغالات بإزالة التعديات الكائنة على الشارع موضوع الشكوى وإزالة أسبابها.