تفاصيل الزيارات المفاجئة من «التعليم» للمدارس الفنية.. تستمر حتى مارس

كشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، عن تفاصيل الزيارات المفاجئة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس الثانوية الفنية، التي تستمر حتى شهر مارس المقبل، موضحاً أنها تسمى بزيارات المحقق الفني، للتأكد من تدريس منظومة التعليم الجديدة في التعليم الفني متمثلة في منهجية الجدارات.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن منهجية الجدارات تستلزم متابعة دورية من قبل وزارة التربية والتعليم للتأكد من تدريسها وفق القواعد التعليمية والتأكد من تحصيل الطلاب للمقرر الدراسي والتدريب العملي للمادة، موضحاً أن الوزارة نبهت على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تسهيل مهمة المحقق.

المحقق الخارجي يهتم بالتأكد من تطبيق البرامج الدراسية

وأوضح الدكتور خالد عبده، أن منهجية الجدارات تستلزم عدم شرح جزء آخر من المقرر الدراسي إلا بعد التأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة من المقرر وتطبيقه عملياً، لافتاً إلى أن المحققين الذين يتولون الزيارات الميدانية للمدارس يقدمون تقارير بنتائج زياراتهم للوزارة.

وأكد مدير التعليم الفني، أن المحقق الخارجي يهتم بالتأكد من تطبيق البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية، لافتاً إلى أن الوزارة نبهت على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة توفير أماكن إقامة للقادمين من محافظات أخرى لأعمال التحقق بالمدارس خلل فترة الزيارة ويراعي صرف بدل السفر والانتقالات.

مدارس مستهدفة من زيارات المحقق الخارجي:

- مدرسة بدر التجارية المشتركة.

- مدرسة إدكتو التجارية المشتركة بالبحيرة.

- مدرسة الدلنجات الثانوية الزراعية بالبحيرة.

- مدرسة حيدر دبوس التجارية بالبحيرة.

- مدرسة هورين الصناعية بنات بالبحيرة.

- مدرسة شربين الثانوية الصناعية بنات بالدقهلية.

- مدرسة الشهيد الصديق محمود الصديق الفنية بنات بالدقهلية.

- مدرسة الضعبة الثانوية الصناعية بكفر الشيخ.

- مدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات بالإسكندرية.

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية المعمارية بالإسكندرية.

-مدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية بكفر الشيخ.

- مدرسة أشمون الثانوية الزراعية بالمنوفية.

- مدرسة السادات للتعليم والتدريب المزدوج بالمنوفية.