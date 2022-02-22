«التعليم» تعلن ضوابط مهمة للطلاب المتخلفين عن امتحانات الترم الأول

انتظمت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بمختلف المدارس، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة متابعة غياب الطلاب عن المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه أي طالب يغيب دون عذر قهري، والوقوف على أسباب الغياب، وإبلاغ الإدارات التعليمية بذلك.

ضوابط امتحانات المتخلفين عن الترم الأول

حددت مديريات التعليم، ضوابط عقد امتحانات الطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، وتشمل أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية، تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

حصر طلاب النقل الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان

أوضحت المديريات، في خطابات موجهة للإدارات التعليمية، أنه يتم حصر طلاب صفوف النقل، الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وإرساله لإدارة التعليم الابتدائي بكل إدارة تعليمية، مؤكدة أن الإدارة ستبدأ في إخطار التوجيهات المختلفة، بوضع الامتحانات بنفس مواصفات امتحان الفصل الدراسي الأول.

ونوهت إلى أن الامتحانات تعقد بما لا يؤثر على سير الدراسة أو المدرسة، وتوفر أماكن لإجرائها، مشددة على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة

قال ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، إن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة، موضحا أن نسبة الحضور بلغت 70% من الطلاب، وتم تسليم الكتب للطلاب وفق تعليمات المديرية.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، وتم التنبيه على جميع مديري المدارس بالوقوف على أسباب غياب الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.