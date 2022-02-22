اتفاقية تعاون بين مياه القليوبية وروتاري القاهرة لإنشاء «بئر الخانكة»

وقع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برتوكول تعاون مشترك مع نادي روتاري القاهرة، لحفر بئر ارتوازي شاطئي، وتوصيل خدمة مياه الشرب لغير القادرين بمدينة الخانكة، بحضور ممثلي نادى روتاري القاهرة والتحرير.

البئر الجديدة في الخانكة

وصرح مجاهد، أن تنفيذ البئر الجديدة بمدينة الخانكة، يهدف إلى زيادة كمية المياه ببعض قرى مركز الخانكة بطاقة 80 ل/ ث.

مساهمات أندية الروتاري

وأشار رئيس شركة مياه القليوبية، إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسة من المساهمات المتميزة من الأندية الروتارية في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وقالت المهندسة نيرة عبد الوهاب رئيسة لجنة المياه بنادي روتاري التحرير، إن مشاركة نادي روتاري التحرير والقاهرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي في ظل اهتمام الأندية الروتارية، بالنهوض بالقرى المصرية الأكثر احتياجا، خاصة أنه يستهدف توفير كمية مياه نقية لهم ورفع الوعى البيئي والصحي للمستفيدين.

في سياق آخر، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، حصول محطة رفع وشبكات الصرف الصحي بقرية الصباح مركز قليوب على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM»، جاء ذلك بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات ومتطلبات الحصول الشهادة، واعتمادها من الجهة المانحة حيث تبلغ طاقة المحطة 10000م3/ يوم، وإجمالي اطوال شبكات الصرف الصحي 8.600ك.م2.

وأكد مجاهد، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظه القليوبية