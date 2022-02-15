المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المُنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة محمود أحمد سيد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة دعوى التعويض للمحكمة المدنية المختصة، وذلك بتهمة السرقة بالإكراه، في القضية رقم 18656 جنايات مركز الفيوم لسنة 2021 والمقيدة رقم 1710 لسنة 2021 كلي الفيوم.

المتهمون سرقوا مواطنا بالإكراه

تعود تفاصيل الواقعة إلى 15 يوليو 2021، بدائرة مركز شرطة الفيوم، حيث فوجئ «محمد مصطفى أنور محمد»، خلال عودته من زيارة لأقاربه وبرفقته زوجته «داليا محمود سيد زكي»، وطفلهما، بوقوف ثلاثة أشخاص أمامه وطلبهم منه مساعدتهم ببعض البنزين لتوقف دراجتهم البخارية، وما إن توقف إلا وجرحوه في جانبه الأيسر، وهددوا بقتله هو وزوجته وطفله، وسرق المتهم الثاني هاتفه المحمول من بين طيات ملابسه، وأخذوا ما بحوزته من أموال، ثم فروا هاربين، فطاردهم المجني عليه بمساعدة الأهالي، وتمكنوا من الإمساك بأحدهم، فيما فر الآخران هاربين.

المتهمون كونوا تشكيلاً عصابياً للسرقة

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث المركز، أنّ وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهم «محمود جمعة محمد فاضل»، محبوس، و«يحيى مصطفى زكي إبراهيم»، هارب، و«يوسف محمد راضي محمد»، هارب.

سرقة وتهديد وحيازة سلاح أبيض

وذكرت النيابة العامة في قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الفيوم، أنّ المتهمين سرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه في الطريق العام بالإكراه، تحت تهديده بالسلاح الأبيض، حيث شلوا حركته ومقاومته واستولى المتهم الثاني على هاتفه، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمان الأول والثالث سلاحاً أبيض مطواه دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

أفراد العصابة خدعوا المجني عليه بطلب بنزين

وقال المجني عليه إنّه كان يسير بالدراجة النارية الخاصة به، برفقة زوجته وطفلهما، وفوجئ بالمتهمين وبحوزتهم دراجة نارية يشيرون إليه، فلما توقف طلبوا منه إعطائهم بنزين، وقام أحدهم بإشهار سلاح أبيض «مطواة» في وجهه، قائلاً: «اديني اللي معاك بدل ما ادبحك انت ومراتك وابنك»، فيما استولى الثاني على الهاتف المحمول الخاص به من بين طيات ملابسه، وخلال هروبهم استغاث المجني عليه بالأهالي، الذين طاردوهم فأمسكوا بالمتهم الأول وفر الآخران هاربين.

المجني عليه طالب بتعويض

وطالب محامي المجني عليه بتعويض قدره 15 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية ومقابل أتعاب المحاماه.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات للأول حضورياً، وللمتهم الثاني والثالث غيابياً، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، كما أحالت دعوى التعويض للمحكمة المدنية المختصة.