السجن 7 سنوات لحداد قتل شابا «عاكس» شقيقته: طعنة استقرت في الأحشاء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانته بقتل آخر بسلاح أبيض على خلفية حدوث مشاجرة بينهما في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري وعضوية المستشارين محمد سامي عبدالخالق وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر صبحي عبدالحميد متولي ومحمد صابر.

أوراق القضية تكشف تفاصيل الجريمة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12178 لسنة 2019 جنايات دار السلام، والمقيدة برقم 1790 لسنة 2019 كلي حلوان، أن المتهم «هاشم. م. ح، 23 عامًا، حداد»، أقدم في نوفمبر من العام 2019 على قتل المجني عليه «محمد. أ. أ»، عمدًا، بأن استحصل على سلاح أبيض «كذلك» من مسكنه، وتوجه حيث علم بمكان تواجده، وما أن أبصره، عدا نحوه إلى أن دني منه فعاجله بطعنة باستخدام السلاح الأبيض، فاستقرت بأحشائه فأضرجه في دمائه قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات أيُدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجني عليه

وجاء في أقوال «أحمد. أ. ش، 55 عامًا، سباك»، والد المجني عليه، أمام النيابة العامة، أنه بتاريخ 11/11/2019 وحال تواجده بالعين محل سكنه، تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقة زوجته تُعلمه بإصابة نجله المتوفى إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم، الذي استخدم سلاحًا أبيض وأصابه به.

وأضاف والد المجني عليه، أنه توجه لديوان قسم شرطة دار السلام لاستبيان الأمر، وعلم بوجود نجله بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وبالوصول إلى هناك علم بوفاة نجله، وأفاد بأن تلك المشاجرة ناتجة عن خلافات قديمة فيما بينهما، لأن المتهم تعرض لكريمته من قبل على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال «هدير. م. ح، 29 عامًا، عاملة» شقيقه المتهم، أمام النيابة العامة، أنها بتاريخ الواقعة، وحال عودتها للعين محل سكنها، تعرض لها المجني عليه، ولكونه سبق إتيان ذلك حيالها، فأعلمت شقيقها المتهم، والذي دلف لغرفة نومه، واستحصل على سلاح أبيض «كذلك» من أسفل مضجعه، وتوجه حيث مكان تواجد المجني عليه، وما أن أبصره أشهر في مواجهته زجاجة كبيرة الحجم، فأشهر المتهم ذلك السلاح الأبيض، وسدد له طعنة استقرت بأحشائه فسقط المجني عليه أرضًا مدرجًا في دمائه، وفر شقيقها هاربًا على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات المباحث: الواقعة سببها خلافات قديمة

وتوصلت تحريات المباحث السرية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، بأنه وإثر خلافات قديمة بين كلًا من المتهم والمجني عليه، استحصل الأول على سلاح أبيض «كذلك»، وأخفاه بين طيات ملابسه، وما أن التقى المجني عليه حتى أشهره في مواجهته، وسدد له طعنة استقرت بأحشائه قاصدًا من ذلك قتله، فأودت بحياته على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.