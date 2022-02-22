بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك و3 رجال أعمال روس

فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد من أصحاب الثروات المرتفعة من بينهم رجل الأعمال، جينادي تيمتشينكو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على قرار روسيا بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، وإرسال قوات إليهما.

جونسون يعلن الشريحة الأولى من العقوبات البريطانية على روسيا

وفي خطاب أمام البرلمان البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «هذه هي الشريحة الأولى مما نحن مستعدون لفرضه، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية عن رويترز».

وأوضح جونسون، أن الأفراد الذين تعرضوا للعقوبات يجري تجميد أي أصول لهم في المملكة المتحدة، كما يجري حظر الأفراد المعنيين من السفر إلى بريطانيا.

تجميد أصول رجل الأعمال المقرب من بوتين جينادي تيمتشينكو

ويعتبر رجل الأعمال جينادي تيمتشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، تشمل أيضا أصول بنوك آي.إس بنك الروسي، وبنك روسيا، وبنك البحر الأسود للتنمية، وأصول شركة جينبنك.