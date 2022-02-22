تفعيل الموقع الإلكتروني لقياس الجودة بالإدارات التعليمية في القاهرة

كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل اجتماع إدارة الجودة مع رؤساء وحدات قياس الجودة بالإدارات التعليمية لتفعيل الموقع الإلكتروني، موضحا أنه جرى شرح النظام الإلكترونى الجديد المعد من قبل الوزارة، وتوزيع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية، وذلك في إطار تفعيل التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

نقلة نوعية كبيرة نحو الرقمنة

وأضاف «عطية» في بيان له، أن الموقع الإلكتروني للجودة يعتبر نقلة نوعية كبيرة نحو رقمنة العمل بالإدارة العامة للجودة وإدارات الجودة بالمديريات، ويهدف إلى تقييم المؤسسات التعليمية في سياق معايير الجودة، وتتضمن رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فضلا عن التحول نحو التطبيقات الشاملة للإدارة الإلكترونية للجودة.

وأوضح أنه يعمل على إعداد قاعدة بيانات لرصد واقع الجودة فى المؤسسات التعليمية، وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف واقتراح الخطة السنوية للمؤسسات المرشحة للحصول على الاعتماد، وإعداد خطط تقويم ومتابعة للمؤسسات التعليمية، وإعداد تقارير حول نتائج عملية المتابعة، ووضع آليات لتطوير المنظومة التعليمية بمجالي «القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية».

ونوه بأن الموقع الإلكتروني الجديد يهدف إلى إعداد التقارير حول نتائج عملية المتابعة والتقويم، لرصد واقع الجودة بالمؤسسات التعليمية، وتوفير الوقت والجهد في عملية التقييم والتحول التدريجي نحو التطبيق الشامل للإدارة الإلكترونية للجودة.

تسجيل نتائج تقييم عناصر الأمن والسلامة

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن الموقع يشمل تسجيل نتائج تقييم عناصر الأمن والسلامة، والتي تشمل خلو محيط المدرسة من الطرق السريعة، ومن أي مجرى مائي أومداخل يجرى تجميع المياه بها أو مخرات سيول وخلوه أيضا من الأسواق والأماكن الصناعية الخطيرة والإشغالات، ويسمح بمرور سيارات الحماية المدنية، وتتوافر مطبات صناعية أمام المدرسة.