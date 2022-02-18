«تعليم القاهرة» تعلن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الاتحادات الطلابية

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، نتائج مسابقة رواد عموم الاتحادات الطلابية «مديرو المدارس»، موضحاً أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الرواد العموم على امتلاك المعرفة وتوظيفها بصورة علمية ومنظمة لتلبية احتياجات الطلاب والمدرسة، وتحفيز رواد عموم الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة التي تدعم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للطلاب.

وأضاف «عطية» في بيان، أن المسابقة تهدف إلى تبادل التجارب الناجحة بين رواد عموم الاتحادات الطلابية بما يسهم في اكتساب المعارف والخبرات الجديدة، وتعزيز دور الرواد العموم للاتحادات الطلابية في رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتقديم حلول عملية إجرائية للمشكلات، لافتاً إلى أن الاتحاد العام لطلاب مدارس القاهرة والتوجيه العام للتربية الاجتماعية حرص على تنفيذ مسابقة رواد عموم الاتحادات الطلابية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية نتائج المسابقة.

نتائج المرحلة الإبتدائية

المركز الأول:

سحر أحمد وجيه عبدالعزيز - مدرسة الشهيد رامي هلال الرسمية المتميزة، إدارة القاهرة الجديدة.

المركز الثاني:

عزة جلال عبدالحميد الشرنوبي - مدرسة أحمد شوقي الابتدائية، إدارة المطرية.

المركز الثالث:

هاجر علي محمد علي - مدرسة حدائق الزيتون الرسمية لغات، إدارة الزيتون.

نتائج المرحلة الإعدادية

المركز الأول:

طارق عبدالله محمد - مدرسة يوسف السباعي الرسمية لغات، إدارة النزهة التعليمية.

المركز الثاني:

عماد متولي محمد عبدالكريم - مدرسة الجلاء الرسمية لغات، إدارة الوايلي التعليمية.

المركز الثالث:

نجلاء فتحي محمود - مدرسة الشهيد عبدالخالق نبيل، إدارة دار السلام التعليمية.

نتائج المرحلة الثانوية

المركز الأول:

محمد إسماعيل إسماعيل - مدرسة المبتديان الرسمية لغات، إدارة السيدة زينب التعليمية.

المركز الثاني:

سناء محمد كمال ابراهيم - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إدارة حدائق القبة.

المركز الثالث:

مهجة محمد محمود - مدرسة كلية السلام الثانوية الرسمية لغات، إدارة الزيتون.

وأشار محمد عطية، إلى أن هذا النوع من المسابقات يسهم في غرس قيم الولاء و الانتماء للوطن، وتوظيف مهاراته وقدراته القيادية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.