تعليم القاهرة عن منع أولياء الأمور من الاطلاع على ورق إجابة الإعدادية: سوء فهم

علقت عزة الدسوقي، مديرة إدارة المطرية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الإدارة أولياء الأمور من الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 عقب تقديمهم طلب تظلم للإدارة التعليمية.

عزة الدسوقي: أولياء الأمور فهموا الموضوع خطأ

وأضافت «عزة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولياء الأمور فهموا الموضوع خطأ، موضحة أن الاطلاع على ورقة الإجابة يتم بطلب رسمي يقدم للإدارة التعليمية ويشمل المادة التي قدم فيها الطالب تظلم ويتم على أساسه تحديد موعد لإتاحة الفرصة لولي الأمر للطلاع على ورقة الإجابة ثم يتم مراجعتها وإعادة تصحيحها من قبل الموجه، موضحة أنه في حالة تقدم الطالب بالتظلم على أكثر من مادة ويريد ولي أمره الاطلاع على كراسة الإجابة يقحم طلب واحد فقط للاطلاع.

الاطلاع على ورقة الإجابة بطلب مختلف عن التظلم

وأوضحت عزة الدسوقي، أن الاطلاع على ورقة الإجابة يتم بطلب غير طلب التظلم لأنه هناك بعض أولياء الأمور لا يريدوا الاطلاع على ورقة الإجابة ويتولى الموجه إعادة تصحيح ورقة الإجابة ومراجعة رصد الدرجات التي حصل عليها الطالب دون اطلاع ولي الأمر عليها، والبعض يريد الاطلاع عليها، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت عزة الدسوقي: «القرار يتيح الفرصة ليا عشان استقبل الكل والإدارة مش هتكفي كل الطلبات دي فلازم الأمور تكون منظمة بشكل جيد»، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1000 طلب تظلم تم تقديمهم من قبل أولياء الأمور والطلاب حتى الآن، مشيرة إلى ان امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع مدارس المرحلة الإعدادية ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.