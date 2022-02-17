«تعليم القاهرة»: منع التعاون مع سفارات أجنبية دون الرجوع للوزارة

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المدارس بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ومراعاة سد العجز في المعلمين لتوفير تعليم على مستوى جيد لجميع الطلاب.

وأكد ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، أن الإدارة بالتنسيق مع المديرية، ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عدم التعاون مع السفارات والجهات الأجنبية وخاصة في مجالات التعليم من حيث تقديم برامج تدريبية ومنح علمية وغيرها أو من خلال المراكز الثقافية التابعة للجهات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية أو منظمات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها إلا بعد استطلاع الرأي فيها، وذلك من خلال أمن الإدارة وأمن المديرية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدم استقبال وفود أجنبية أو دعوة المحاضرين أو الأساتذة المتخصصين

وأضاف «ياسر» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس في إطار الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، بضرورة عدم استقبال وفود أجنبية أو دعوة المحاضرين أو الأساتذة المتخصصين «مصريين أو أجانب» من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيارة المدارس أو المشاركة في ندوات وإلقاء محاضرات للطلاب سواء «توعوية أو تعليمية» دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة في هذا الشأن وكذلك الدعوات المقدمة للمدارس لزيارة الطلاب لبعض المنشآت التعليمية منها والصناعية بغرض اكتساب الخبرات العلمية والعملية وإخطار مدير عام الإدارة وأمن الإدارة قبل انعقادها بوقت كاف حتى يتثنى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عبده: حريصون على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المدارس

من جانبه، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن المديرية وجهت جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وتعقيم الفصول بصفة مستمرة والتزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية,

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الإدارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس لمتابعة الاستعدادات النهائية للتيرم الثاني، والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، موضحا أنه سيتم مراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المدارس تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.