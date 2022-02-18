«تعليم القاهرة» تطلق مشروع مدارس مرحبة ودامجة بالتزامن مع الترم الثاني

كشفت نعمة محمد، مديرة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل مشروع «مدارس مرحبة ودامجة» الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المديرية، للاهتمام بمجال ذوي الإعاقة والتأكيد على الاهتمام بالإعاقة البصرية وعنصر الإتاحة، موضحة أن المشروع يهتم بتدريب المعلمين لتعريف المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابة بطريقة برايل عمليًا وكذلك مهارة التوجيه والحركة.

تفاصيل مشروع «مدارس مرحبة ودامجة»

كشفت نعمة محمد، مديرة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل مشروع «مدارس مرحبة ودامجة» الذي تنظمه المديرية بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، والإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، لتدريب معلمي الدمج البصري على برايل وكيفية التعامل مع طلاب الدمج البصري، موضحة أنه تم تفعيل ورشة عمل برايل لمعلمي الصفوف الأولى وتبادل الخبرات، لافته إلى أنه يأتي في إطار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

تجهيز تسع غرف مصادر بالمدارس الدامجة

وأضافت «نعمة» لـ«الوطن»، أن المشروع يشمل معلمي مدارس التعليم العام التي بها الدمج ويخدم الدمج البصري بالتعاون مع الجمعيات المشرفة على التطبيق بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومتابعة وإشراف المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وإدارة التربية الخاصة، موضحة أنه تم التطبيق في أكثر من إدارة تعليمية لخدمة أكبر عدد من الطلاب.

وأوضحت نعمة محمد، أنه تم تجهيز تسع غرف مصادر بالمدارس الدامجة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاري تدريب المعلمين للعمل على التطبيق وهو يخدم الطلاب المدمجين بصرياً وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشروع مدارس متطورة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن المشروع يأتي ضمن مشروع مدارس متطورة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام حيث تم تجهيز 9 غرف مصادر بالقاهرة تستوعب كافة الإعاقات وخصوصًا الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الدمج لذوي الإعاقة والمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات.

وأضافت أن المشروع يضم التدريب 20 معلمًا من خمس مدارس منها مدرسة الأنصار الابتدائية بإدارة عين شمس ومدرسة مصطفى كمال حلمي بإدارة شرق مدينة نصر ومدرسة أنس بن مالك بإدارة السلام ومدرسة مصطفى مشرفة بإدارة القاهرة الجديدة ومدرسة الشهدي دياب بإدارة حلوان.