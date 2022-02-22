أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. الكندوز بـ190 جنيها

يبحث الناس دائما عن أسعار اللحوم التي لا يستغنون عنها على مائدة طعامهم، فمشتقاتها المتعددة يصنعون منها الأطباق المختلفة التي يتلذذون بها، وتمد أجسامهم بالعناصر المفيدة للجسم خاصة البروتين، وكثر البحث خلال الساعات الماضية، عن أسعار اللحوم بعد تحريكها.

تحريك أسعار الأعلاف

وأشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إلى أن ذلك يرجع إلى تحريك أسعار الأعلاف المصنعة والمنزرعة مع ضعف نمو الأعلاف المنزرعة بسبب التغيرات المناخية وبرودة الطقس، وارتباك حركة استيراد اللحوم من الخارج، بالإضافة إلى التوترات السياسية لبعض الدول، مع تحريك أسعار معظم المنتجات الغذائية عالميا، بجانب قرب قدوم شهر رمضان.

وتستعرض الوطن فيما يلي أسعار اللحوم اليوم في الأسواق:

أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 180 و190 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الضأن بين 175 و195 جنيها.

وسجل سعر الكيلوجرام من اللحم الجملي اليوم في الأسواق بين 120 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المفروم بين 125- 150 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو من الكبدة الضأن بين 160 - 190 جنيها.

وأرجع صدام في حديثه للوطن، أسباب تحريك أسعار اللحوم الحمراء إلى كثرة الإقبال عليها نتيجة برودة الطقس وانحفاض درجات الحرارة وكثرة تناول الناس لها وللطعام عموما في فصل الشتاء، بجانب ارتفاع تكلفة نقل اللحوم وارتفاع رسوم الجمارك لمستلزمات الأعلاف في الأسواق، بالإضافة إلى العجز الكبير في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر لقلة المراعي الطبيعية واعتماد المربين على الأعلاف المصنعة أو المنزرعة العالية الأسعار.