أماكن سقوط الأمطار غدا.. تمتد للقاهرة ويصاحبها الثلوج

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها كل الأنحاء المختلفة بداية من غدا الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري، إثر تعرض مصر لمنخفض جوي أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، سيعرض كافة الأنحاء لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما جعل المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا حتى يستطيعوا اتخاذ الحذر الكافي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن سقوط الأمطار غدا وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار غدا

حددت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار، إذ إنه من المتوقع سقوط امطار متوسطة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من شمال الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء وتكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة للقاهرة ومدن القناة وجنوب سيناء

وتستمر حالة الطقس السيئ ليوم الخميس الموافق 24 فبراير، ليكون من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السيوس تمتد للقاهرة الكبرى وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادت والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.