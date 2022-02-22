خبير اقتصادي: زرعنا 3.6 مليون فدان قمح.. واستهلاكنا يتطلب المزيد

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إن أكثر من 15% من صادرات الشعير تأتي من أوكرانيا، و40% من صادرتها من القمح والذرة إلى شمال أفريقيا، موضحا أن مصر استوردت من أوكرانيا في العام الماضي 3 مليون طن من القمح بماد يعادل 14% من حجم إنتاج أوكرانيا من القمح.

زكي: منتجات القمح أمن قومي في مصر

وأوضح «زكي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القمح يعد أمن قومي لمصر، وبالرغم من الجهود الكبيرة للحكومة المصرية من بناء صوامع وزراعة أكثر 3.6 مليون فدان، ولكن استهلاكنا يتطلب المزيد من الزراعات، خاصة مع الارتفاع غير المنضبط في تعداد السكان، مشيرا إلى أن مصر تستهلك نحو 22 مليون طن من القمح.

الصراع الروسي الأوكراني قد يرفع أسعار القمح

وأشار «زكي» إلى أنه في حال تزايد الصراع بين روسيا وأوكرانيا سترتفع أسعار القمح، موضحا أن سلاسل الإمدادات والغذاء تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الراهنة، خاصة مع نقص المياه وتزايد السكان، مؤكدا أن روسيا تضغط سياسيا بشكل كبير لتمديد أنابيب الغاز الطبيعي إلى ألمانيا وسط اعتراضات أمريكية، لافتا إلى أن أمريكيا تعتبر أكبر منتج للبترول ولكن يصعب نقله لطول المسافات.