استجابة لـ«الوطن».. تكريم مدير مدرسة بكفرالشيخ أزال مياه الأمطار من الحوش

كرَّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، السيد عبدالسلام، مدير مدرسة الثانوية الصناعية للبنات، بمدينة كفرالشيخ، وذلك عقب نشر جريدة وموقع «الوطن» عن قيام مدير المدرسة بكسح حوش المدرسة من الأمطار.

ردود فعل إيجابية

وكان «عبدالسلام» قد حظي بردود فعل واسعة عقب ظهوره وهو يكسح مياه الأمطار من «حوش» المدرسة دون تصنع في هذا الأمر.

نشاط مكثف لمدير المدرسة

بينما يذهب السيد عبدالسلام، كل يوم لمدرسته منذ الساعة السادسة ونصف، أي قبل موعد عملة بساعة ونصف تقريباً، وبالرغم من أنه من سكان مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، والمجاورة لمحافظة كفرالشيخ، على مسافة ما يقارب 23 كيلو متراً تقريباً، ألا أنه مع مطلع كل صباح يسافر مبكراً في هذا الطقس البارد، والأمطار للذهاب إلى المدرسة ليمارس عملة بجد ونشاط.

اهتمام بالغ وغرس الانتماء

ومع هطول الأمطار نتيجة تقلبات الطقس، والتي تجلب معها الخير الوفير، حال نزولها من السماء، يلجأ السيد بعدها إلى حمل مساحته ويكسح المياه من حوش المدرسة، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الوقوف لأداء بطابور الصباح، وتحية العلم، بهدف غرس روح الانتماء، والوطنية لديهم.

ويضيف قائلاً، عبدالسلام، إنه يفعل ذلك ليس «للشو الإعلامي» بل يفعله من باب حبه في تأدية عملة كمدير مدرسة، والمساعدة أيضاً في أعمال النظافة كي يتعلم الطلاب أهمية وقيمة العمل، وأن المدرسة هي بيتهم الثاني، علاوة على تعلمهم مهنا متنوعة في أقسام الاقتصاد، والميكانيكا وغيرها من الأقسام النافعة لهم في حياتهم المقبلة.

مدير ينظف مدرسته

وأوضح أن ما يفعله في فصل الشتاء من «كسح» الحوش يفعله أيضاً مع مطلع الصيف في كنسه بالمقشة، حيث يشعر بالراحة النفسية والسعادة، نتيجة ما يقوم به لخدمة مدرسته، ووطنه الكبير مصر.