«التعليم» تطالب طلاب الثانوية العامة «الراسبين» بسداد مبلغ 22 جنيها

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن الطلاب الراسبين الباقيين للإعادة بالصف الثالث الثانوي، الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدة أنه يجب عليهم وعلى وجه السرعة، تسديد حوالة بريدية قيمة 22 جنيها، بمكتب البريد، من أجل الانتهاء من استيفاء أوراق استمارات الثانوية العامة.

موعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

وأضافت الوزارة في خطابها للمديريات، أن يوم الخميس الموافق 24 فبراير آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2022 للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن، يوم 3 مارس المقبل هو آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية بالمدارس، ويوم الخميس الموافق 7 أبريل المقبل لطلاب المنازل، مشددة على ضرورة مراجعة بيانات الطالب بالاستمارة لتكون مطابقة كما هو مدون بشهادة ميلاده.

وطلبت الوزارة مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة على أن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة، موضحة أن طباعتها مسؤولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من علي التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

آخر موعد للتحويل من علمي إلى أدبي

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس، الخميس الموافق 24 فبراير الجاري، مؤكدة أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث إن نجاحه بالدرجة النهاية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى، لافته إلى أن المواد ذات الفرعين هي مادة الرياضيات البحتة وتشمل الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل ومادة الرياضيات التطبيقية وتشمل الديناميكا والاستاتيكا ومادة الاقتصاد والإحصاء وتشمل الاقتصاد والإحصاء.