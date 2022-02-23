خبير تكنولوجي ينصح بإخراج أجهزة تقوية الإنترنت خارج غرف النوم

قال الدكتور محمد العزب، رئيس المنتدى العربي للتنمية التكنولوجية، إن الأجهزة المستخدمة لتقوية الإنترنت غير الأصلية تؤثر على الأشخاص لأن احتياطات الأمن فيها ضعيفة، لافتا إلى أنها يمكن أن تؤثر على الأطفال وكبار السن لذا ينصح بشرائها من عند شركات الاتصالات المتخصصة.

ضرورة وضع أجهزة تقوية الإنترنت خارج غرف النوم

وأضاف «العزب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن شركة الاتصالات تعطي الأجهزة المكملة للراوتر لتقوية الشبكة ويجب عدم الشراء من أماكن غير متخصصة بسبب الاشتراطات الأمنية التي يجب توافرها، لافتا إلى أن الأجهزة تبث موجات كهرومغناطيسية وتأثيرها متغير على مختلف الأشخاص حسب مناعتهم، مطالبا بوضع أجهزة زيادة قوة الإنترنت خارج غرف النوم، مشددا على أن التأثير يكون على المدى البعيد وبشكل تراكمي.

أعراض التعرض بكثرة للموجهات الكهرومغناطيسية

وقال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر نفس البرنامج، إن أعراض زيادة الصداع تظهر من خلال استخدام مقويات الاتصالات لأن كل شركة تصدر كود أمان للمنتجات التكنولوجية، لافتا إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية التعرض المستمر لها يحدث صداع أو سخونة في الموضع المستخدم فيها ولم يثبت حتى الآن قدرة هذه الموجات على إصابة الشخص بالسرطان، مؤكدا أن الأمر ينطبق أيضا على شبكات التقوية التي توضع على المنازل، مطالبا بالابتعاد عنها 3 أمتار من أجل الابتعاد عن الموجات الكهرومغناطيسية.