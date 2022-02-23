درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك خلال ساعات النهار، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية ساعات الليل.

طقس دافئ نهارا ممطر ليلا

وأشارت هيئة الارصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى أنه يسود طقس دافئ صباحا على السواحل الشرقية، والقاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فى حين انه معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلا على جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة فى القاهرة الكبري 23 درجة مئوية، في حين أنها تتراوح ما بين 25-28 على محافظات جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل سوف تشهد البلاد، حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات جوية، يبدأ من السواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم الاربعاء

درجات الحرارة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 23- 10

الإسكندرية 22- 11

وادي النطرون 22- 11

طنطا 22- 12

شبين الكوم 23 - 11

دمنهور 22- 12

بلطيم 21- 11

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 24- 08

بورسعيد 24- 12

دمياط 23- 11

الزقازيق 23- 11

المنصورة 22- 10

الإسماعيلية 24- 10

السويس 24- 11

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 23- 12

نخل 23-04

نويبع 25-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 04

الطور 24-11

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 24- 09

بني سويف 25-08

المنيا 25-08

أسيوط 25- 07

سوهاج 26 -08

قنا 27- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 28-11

أبو سمبل 26-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 27- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 25- 14