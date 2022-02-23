طقس السويس اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح والصغرى 13

شهدت محافظة السويس، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في درجة الحرارة، وتلاشي الشعور بالبرودة الشديدة خلال النهار مع سطوع أشعة الشمس، وظهرت السماء صافية تماما وخالية من الغيوم.

رياح محملة بالرمال

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقلبات جوية، تتضمن نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل، 25 فبراير الجاري.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم في محافظة السويس توافر فرصة لتساقط الأمطار باحتمالية حدوث 30%.

وتوقع خبراء الأرصاد أيضاً أن تشهد السويس طقساً معتدلاً خلال فترات النهار، وجاء مقياس الرطوبة السائدة منذ الصباح بنسبة 49، وسرعة الرياح 6 كم / ساعة، ودرجة العظمى 24 درجة مئوية، والصعرى 13 درجة.

انتظام الحركة المرورية

ونشطت اليوم الحركة المرورية على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، وكذلك بين أحياء المدينة الخمسة وبين القطاع الريفي ومناطق العين السخنة وعتاقة.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وتشهد محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، والتي أعلنتها منذ بداية موجة الطقس غير المستقر، حيث أكد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر خلال اجتماعاته مع الجهات المعنية الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات، من خلال التأكد من جاهزية بيارات المطر بالشوارع لمجابهة أي أمطار أو سيول.