حملات بمطار القاهرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

شنت الأجهزة المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقوف على تنفيذ كافة متطلبات الوقاية.

تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

واطلعت الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل وخارج المطار، كذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات، تنفيذاً لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك بالتزامن مع توجهات الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الوقائية، لمواجهة مستجدات الوضع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة متحور أوميكرون.

وشددت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، برئاسة الطيار عمرو أبو العينين، إجراءاتها على متن رحلاتها، بمراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية، على متن الطائرات وكافة المنشآت بالتنسيق مع أطباء الحجر الصحي، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

11 مطارا يجددون شهادات الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن

كانت مطارات « القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب، وطابا، وسوهاج، و أسيوط، ومرسى مطروح، ومرسى علم» الدوليين حصلوا على تجديد شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن، للعام الثاني على التوالي، والتي يمنحها المجلس الدولي للمطارات، ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات، لتصبح المطارات المصرية من أوائل مطارات دول العالم التي تنجح في تجديد شهادة الاعتماد الصحي .

عنبة: تجديد الاعتماد رسالة طمأنة للمسافرين

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن تجديد شهادة الاعتماد يعزز الثقة في منظومة الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أنه رسالة طمأنة للمسافرين بشأن سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات.

الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني يتفقد مطار الأقصر الدولي

وتفقدت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي، لتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطار، وشملت الزبارة تفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات و برج المراقبة والأرصاد الجوية، وقرية البضائع ومنطقة الأسواق الحرة، والحجر الصحي وغرفة العزل