 باقي من الزمن 37 يوما.. تعرف على موعد بداية رمضان فلكيا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أنه متبقي من الأيام 37 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، مشيرا إلى أن شهر شعبان 2022 سيكون 29 يوماً العام الهجري الجاري.

4 مارس: أول أيام شهر شعبان فلكيا

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدهعا المعهد سيكون غرة هلال شهر شعبان 2022 سيكون يوم الجمعية 4 مارس المقبل، لافتا إلى أن يوم الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل، لافتا إلى أنه يوم الرؤية لهلال شهر شعبان 2022.

«البحوث الفلكية»: نمتلك الإمكانيات والقدرات العلمية

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أن المعهد القومي يمتلك الإمكانيات والقدرات العلمية والبشرية التي تؤهله لرصد حركة الكواكب والأجرام السماوية والأحداث الفلكية، منوهاً إلى أن رؤية الأهلية لمطلع الشور لها اشتراطاتها الواجب توافرها بالتنسيق ما بين البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية.

ومن جهة أخرى حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي المواطنين الفترة المقبلة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع فترة تقلبات الطقس، بجانب ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.