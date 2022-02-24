دعاء الصبح.. دار الإفتاء تنشر مجموعة من الأدعية الصحيحة «صور»

يحرص المسلم على أن يبدأ يومه بذكر الله وترديد بعض الأدعية، لذلك يبحث البعض من خلال محرك «جوجل» عن دعاء الصبح، وفي إطار دورها في تعاليم الإسلام الصحيحة، تنشر دار الإفتاء المصرية يوميا دعاء الصبح مكتوب وبالصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت «هاشتاج أذكار الصباح».

دعاء الصبح

وترصد «الوطن» في هذا التقرير دعاء الصبح، وفق مجموعة الأدعية الصحية التي تنشرها دار الإفتاء المصرية يوميا، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

أدعية الصبح

ـ اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

ـ اللهم إني أسألك علم نافعا ورزق طيبا وعمل متقبلا.

ـ اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي الله عافني في بصري لا إله إلا أنت.

ـ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ـ مع شروق يوم جديد نسألك يا رب أن تملأ أيامنا فرح وجبر الخاطر وتيسر الأمور.

ـ اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

دعاء الصباح

ـ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

ـ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

ـ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا.

ـ اللهم إني أسألك صباحا طيب ايحمل لنا الرزق الوفير والفرج والتيسير والخير الكثير.