إزالة 139 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 139 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 11 ألفا و620 مترا من المباني، و78 فدانا و5 قراريط بنطاق مراكز المحافظة.

حملات يومية لإزالة التعديات

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة 19، ما أسفر عن إزالة 130 حالة تعد بمساحة 11 ألفا و620 متر مبان، و9 حالات تعد بمساحة 78 فدانا و5 قراريط بمراكز (كفر صقر - بلبيس – فاقوس - الإبراهيمية - الحسينية - ههيا - أبو حماد - أولاد صقر- مشتول السوق - أبو كبير - منيا القمح - الزقازيق - ديرب نجم - القنايات).

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وذكر المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.