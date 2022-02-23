«الصحة» تحذر 3 فئات من الخروج في موجة الطقس السيئ: اشربوا مياه كتير

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عدة نصائح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية في ظل تقلبات الطقس التي تضرب العديد من المحافظات، وهطول الأمطار في أماكن مختلفة مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، ما يسبب العديد من المشكلات الصحية لبعض الفئات.

الفئات الأكثر تعرضا للمضاعفات

حددت وزارة الصحة، 3 فئات يجب عليهم البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لتجنب التعرض لأي مضاعفات قد تؤثر على صحتهم جراء الطقس السيئ، وهم:

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أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

إرشادات للفئات الأكثر تأثرا بالطقس السيئ

أوضحت «الصحة»، أن هناك عدة إرشادات هامة يجب على الفئات السابقة الالتزام بها حال الخروج من المنزل، وهي:

ارتداء الملابس الثقيلة.

ارتداء الكمامة.

وجود زجاجة مياه بصورة دائمة معهم.

لمرضى الجيوب الأنفية: يجب استخدام البخاخات.

نصائح عامة للتعامل مع الطقس السئ

أشارت الوزارة إلى أنه بجانب الإرشادات السابقة، هناك مجموعة من النصائح التي يجب على كافة الأشخاص الالتزام بها، لتجنب التعرض لأي آثار جانبية من الطقس السيئ وهي:

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