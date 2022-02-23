محاكمة تأديبية عاجلة لـ3 مسؤولين بـ«تعليم القاهرة» بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة

وافق المستشار عبدالله قنديل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مديرة إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، ومراجع قسم النيابة في الشؤون القانونية، ومسؤول الوارد للإدارات في المديرية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وانتهى تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عاطف الشهاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 227 لسنة 64 قضائية، إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية طبقا لنصوص المواد 57، 58، 60، 61، 62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، والمادة 15 أولا، و19 أولا من قانون مجلس الدولة، لعدم أداء المحالين الثلاثة خلال الفترة من شهر نوفمبر عام 2017 حتى انتهاء التحقيقات.

مخالفات إدارية

وأوضحت التحقيقات التي أشرفت عليها المستشارة مها صبحي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنّ المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون والتعليمات، بأن تقاعس «أبوالسعود ن. ا» مسؤول الوارد للإدارات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن تسليم خطاب إدارة الشؤون القانونية المسلم له في تاريخ 5 يوليو 2019 إلى مدير إدارة المتابعة العامة وتقويم الأداء، واحتفظ به لنفسه دون مقتضى في تاريخه.

إهمال في أداء الواجب الوظيفي

وكشفت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها منى البلاسي، رئيس النيابة، عن أنّ علية عبدالفتاح عمر، مراجع قسم النيابة بإدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، أهملت في أداء واجبات وظيفتها، ما ترتب عليه تقاعسها عن موالاة الإدارة العامة للمتابعة وتقويم الأداء، لموافاتها بإتمام ما يفيد تنفيذ ما انتهت إليه النيابة في القضية رقم 189 لسنة 2018 بشأن البند ثالثًا، وذلك من تاريخ معاصر لتاريخ 5/5/2019 حتى انتهاء التحقيقات.

وأكدت النيابة الإدارية أن عايدة أيوب عطية، مديرة إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقاعست عن استبعاد أعضاء إدارة المتابعة وتقويم الأداء رئاستها غير المنطبق عليهما شروط شغل هذه الوظيفة طبقا للكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2016، من تاريخ شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء التحقيقات، والتي انتهت إلى توصية الجهة الإدارية لإعمال بنود المنشور رقم 27/2016 واستبعاد من لا ينطبق عليهم شروط العمل بالمتابعة.

وكانت نيابة التعليم تلقت شكوى من مجدي عبدالمجيد علام، معلم خبير عضو متابعة بإدارة المتابعة العامة لتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وآخرين، تضرروا فيها من عدم تنفيذ ما جاء في مذكرة النيابة الإدارية القسم الأول للتعليم في البند ثالثا، بشأن تفعيل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 و27 لسنة 2016، في القضية 189 لسنة 2018، وأنّ المتسبب في ذلك المحالة الثالثة «عايدة أ».

وأرفق بالأوراق أصل الشكوى المقدمة من الشاكي، وصورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة القانونية بشأن تنفيذ البند ثالثا، موجه إلى مدير عام إدارة المتابعة العامة لتقويم الأداء، وصورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة القانونية، موجه إلى مدير عام إدارة الموارد البشرية في المديرية، وصورة من قرار الجزاء الصادر بمجازاة «عايدة أ».

وبسؤال مجدي عبدالمجيد علام، أكد انتهاء النيابة في القضية 189 لسنة 2018 بالبند ثالثا إلى تفعيل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 و27 لسنة 2016، وحال كون «عايدة أ» مدير عام الإدارة، موقع عليها جزاء خلال شهر أبريل عام 2019، إضافة إلى «نجلاء ف»، بالمخالفة للكتاب الدوري سالف البيان، المتضمن ألا يكون وقع على الموظف جزاء خلال الثلاث سنوات السابقة، وكذا يستبعد من الإدارة من لا ينطبق عليه الشروط.

وبسؤال علي محمد عطية، مفتش مالي وإداري في وزارة التربية والتعليم، قرر أنّ «عايدة أ» مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقاعست عن تنفيذ الكتب الدورية أرقام 17 لسنة 2015، و27 لسنة 2016، حيث تشغل وظيفة مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالتكليف الصادر رقم 62/ ق 14/11/2017، وما زالت حتى تاريخه تشغل تلك الوظيفة.

وأضاف أنّه وقع جزاء على «عايدة أ»، في القضية رقم 27 لسنة 2019 وتوقيع جزاءات على «سيف النصر م»، و«محمود م»، و«نجلاء ف. س»، و«عبير ج»، ورغم ذلك مستمرين بإدارة المتابعة، وبناء عليه إبقاء «عايدة أ» والباقين الموقع عليهم جزاءات بإدارة المتابعة، يعد مخالفة للكتاب الدوري 27 في 3/5/2016.