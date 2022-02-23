أحداث الحلقة السابعة من مسلسل euphoria: «ليكسي» تسعى للانتقام من «نيت»

تصدّر مسلسل euphoria الأمريكي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل بعض عرض الحلقة السابعة من الجزء الثاني منه، عبر منصة «HBO»، والتي جاءت بعنوان «المسرح وقرينه» الجزء الأول.

«المسرح وقرينه» من مسلسل euphoria

وشهدت الحلقة السابعة والقبل الأخيرة من مسلسل euphoria العديد من الأحداث التي أثارت جدل الجمهور، إذ دارت أحداث الحلقة حول مسرحية مدرسية كتبتها «ليكسي» عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالشخصيات المختلفة في العمل خاصة أختها «كاسي».

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل euphoria

وتتحدث «ليسكي» خلال العرض المسرحي عن أنَّها دائما كانت فاقدة الثقة بنفسها رغم ذكائها بسبب أختها لأنّها الأكثر جمالًا وجاذبية منها، كما تشهد الحلقة اعترافها بصداقتها ببطلة العمل «رو» وتستعيد مشاهد جنازة والدها الراحل، وتشير إنَّها حاولت مساعدتها لتجنب الإدمان، وفي المشهد الأخير من المسرحية ينفصل «نيت» عن «كاسي» ونكتشف أنَّه شخص «مثلي الجنسية» وفي النهاية تقرر «ليكسي» الانتقام منه.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل euphoria

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل euphoria بعنوان «المسرح وقرينه» الجزء الثاني يوم الأحد المقبل عبر على منصة «HBO»، لتنتهي أحداث الجزء الثاني من المسلسل.

الهجوم على مسلسل euphoria

وكان المسلسل الأمريكي قد حصد العديد من الانتقادات بسبب ظهور بعض الشخصيات المراهقة في العمل وهي تدمن المخدرات، إضافة إلى بعض المشاهد الجنسية خاصة في الحلقات الأخيرة من العمل.

«زندايا» ترد على الانتقادات

وعلقت بطلة العمل زندايا على تلك الانتقادات خلال تصريحات صحفية بأن المسلسل ليس قصة أخلاقية لتعليم الناس كيف يعيشون حياتهم، وإنما هو يجسد بعض القصص التي قد تساعدهم على عدم الشعور بالوحدة، ليدركوا أن هناك الكثيرون غيرهم يعانون مما يعاني منه الأفراد.