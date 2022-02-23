«الفنون التشكيلية» ينعى محمد الطراوي.. وبيصار: صاحب ناصية فن المنظر

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، الفنان التشكيلي والرسام الصحفي محمد الطرواي الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 66 عامًا إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وذكر قطاع الفنون التشكيلية في بيان صادر اليوم: «ببالغ الحزن ينعى قطاع الفنون التشكيلية الفنان القدير محمد الطراوي الذي رحل عنا اليوم».

وتقدم الفنان خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بخالص التعازي لأسرة التشكيليين ولأسرة الصحافة المصرية، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم كل أصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

«بيصار»: رحل بعد رحلة مفعمة بالفن ومعاناة مع المرض

كما نعى والفنان صلاح بيصار الراحل قائلا عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ببالغ الحن والأسى ننعى الصديق الفنان محمد الطراوي، المصوّر والرسام الصحفي بروزاليوسف رحل عن عمر يناهز 66 عامًا بعد رحلة مفعمة بالفن ومعاناة قبل رحيله مع المرض».

وتابع: «امتلك طراوي ناصية فن المنظر وتألقت فرشاته بالمنظر العرضي الذي اشتهر به في فضاء تصويري ممتد، تألق في مشاهد بانورامية من الدلتا والواحات في مائيات بلمسة تبرق وتتوهج كالوميض».

وأكمل: «انجذب إلى بنات بحري ونساء الواحات مشكلًا عالمًا آخر فيه من الزمان والمكان وروح الروح من سحر الإنسان، خاصة حواء التي تملك سر الحياة وقوتها في إيقاع تعبيري جديد وقد أعاد صياغتها وجعل منها أيقونته الأثيرة الخاصة، بكثافة تجريدية تخرج على الأطر المحفوظة».

وأكمل «بيصار»: «طراوي مع تنوع أعماله من فن البورتريه أو الصورة الشخصية التي تصدّرت غلاف صباح الخير إلى فضاء التصوير بتلك المناظر، ظل يبحث في هذا الإيقاع تجوب فرشاته في الزمان والمكان بسحر حواء المصرية».

معلومات عن محمد الطراوي

«الطراوي» مولود في 1956، تخرج في بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980 القاهرة، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الفنية بطشقند أوزباكستان 2005، وعمل رسامًا صحفيًا بمؤسسة روزاليوسف (مجلة صباح الخير)، وترأس تحرير مجلة «الخيال» التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة.