«الفنون التشكيلية» ينعى عفت حسني: أحد المصورين العظام

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، الفنان عفت حسني الذي رحل صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عاما.

رئيس الفنون التشكيلية: عفت حسني ترك ميراثا من الإبداع

وصدر بيان عن القطاع جاء فيه: «بمزيدٍ من الأسى والحزن، يتقدم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية باسمه وبالإنابة عن جميع العاملين، بأحر التعازي للأسرة التشكيلية ولأسرة الفنان القدير عفت حسني، الذي رحل عن عالمنا تاركًا ميراثًا من الإبداع سيظل علامة مضيئة في تاريخ الفن التشكيلي المصري.

وأضاف «سرور»، في بيانه: «يُجسد الفنان الراحل نموذجًا للعطاء، ويُعد أحد المصورين العظام، تفيض إبداعاته تفردًا وأصالة لتبقى شاهدةً على موهبة فذة، نُعزي أنفسنا ومُحبي الفنان القدير وعزاؤنا دائمًا، أن المبدعين لا يرحلون، للفقيد الرحمه ولأسرته وجمهوره الصبر والسلوان».

أبرز المعلومات عن التشكيلي عفت حسني

الفنان عفت حسني من مواليد 20/7/1942، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم زخرفة 1963، عضو نقابة الصحفيين وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، بدأ مشواره الفني مبدعًا بخصوصية وتميز واضح منذ تخرجه عام 1963، وعمل مستشارًا فنيًا لمؤسسة دار الهلال عام 1999، ورساما صحفيا ومخرجا فنيا في مجلة بناء الوطن، مجلة الاذاعة والتليفزيون، مجلة المسرح، مجلة السينما والمسرح، مجلة الكاتب، ومديرا فنيا لمجلة المصور ثم مستشارًا فنيًا لها 1974، وبعد فترة عمله في مؤسسة دار الهلال، تفرغ تمامًا للفن التشكيلي.

أبرز رسامي مجلات وكتب الأطفال

ويعتبر من أبرز رسامي مجلات وكتب الأطفال في مصر والعالم العربي، وللفنان مقتنيات فنية لدى أفراد وفي العديد من المتاحف والمؤسسات الرسمية.

ومن المؤثرات التي انعكست على الفنان فكريًا و فنيًا: التراث المصري والحضاري والفني الفرعوني بمختلف مراحله، الفن الشعبي المصري والأساطير، كما عمل على صياغة نسيج تصويري يحمل في طياته معنى الجمال وقوة التعبير والاحساس بديناميكية موسيقى الحركة واللون مع قوة البناء وما تحمله من فكر ومضمون، التنقل خارج إطار الزمان والمكان بعيدا عن أرض الواقع وخلق علاقات غير منطقية رغم واقعية مكونات ومفردات العمل.