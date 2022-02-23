ربة منزل تتهم والدها بهتك عرضها بطوخ.. والنيابة تعرضها على الطب الشرعي

اتهمت ربة منزل والدها بمحاولة التعدي وهتك عرضها بمدينة طوخ، وأُلقي القبض على الأب وحُرر محضر، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس الأب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

بلاغ بواقعة التعدي

وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من ربة منزل، 32 عاما، تتهم فيه والدها، 52 عاما، بالاعتداء عليها، وأفادت في محضر الشرطة، أنها كانت تقيم مع والدها بعد انفصالها عن زوجها قبل 20 يوما تقريبا، وفوجئت أثناء جلوسها بغرفتها في وقت متأخر من الليل بتسلل والدها إلى الغرفة، وانقض عليها وظلت تصرخ إلا أنه هددها بالقتل.

الضحية ذهبت لمنزل والدها بعد مشاكل زوجية

وأضافت المجني عليها، أن والدها انفصل عن أمها منذ فترة كبيرة، وأنه تزوج من أخرى، لكنها تركته وذهبت إلى منزل أسرتها بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

وأُخطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم وتم تحرير محضر.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان الواقعة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث، حيث أوضحت المجني عليها أن الواقعة تمت دون إرادتها، وأن والدها هاجمها في غرفة نومها وهددها بالقتل.

وقال محامي المجني عليها، إن المجني عليها أصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب هذه الواقعة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها من هول الصدمة من تصرف الأب.