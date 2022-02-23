خارجية المجر: سلمنا 76 عربة قطار لمصر بجانب تكنولوجيا معالجة المياه

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، إن تسليم عربات القطار لمصر تسير حسب الاتفاق، وحتى الآن تم تسليم 76 عربة قطار ونهاية سبتمبر من العام المقبل، سيتم تسليم 600 قطار، بالإضافة لبدء تصدير العلف المجري لمصر، كما تتزايد انتشار تقنيات معالجة المياه المجرية بمصر.

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي يجمع بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، أن شركة خطوط الطيران المجرية نقلت العام الماضي 25 ألف مواطن مجري لمصر رغم قيود جائحة كورونا.