لمدة 10 أيام.. إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة «غرب أسيوط»

تقع مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط» بمنطقة هضبة أسيوط الغربية، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، والأولى في صعيد مصر، والتي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، لسرعة الانتهاء منها، باعتبارها مدينة تسهم في حل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط.

وخلال هذه الأيام، يستعد جهاز مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، لتسليم وحدات مشروع «سكن مصر» بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني «on line»، وذلك بداية من الثلاثاء أول مارس المقبل، ويستمر التسليم للعملاء الفائزين بالوحدات السكنية، حتى الخميس 10 مارس المقبل، أى لمدة 10 أيام، وذلك للعملاء الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات ومواعيدتسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة «غرب أسيوط» «ناصر الجديدة»، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، فى بيان لها.

إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة «غرب أسيوط»

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال سداد دفعة الاستلام.

- إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة.

- خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

- في حالة عدم تمكن مالك الوحدة من الحضور، يتاح له إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة «غرب أسيوط»

- سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين 3 و 4، يوم الخميس 3/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين 5 و 6، يوم الأحد 6/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 )، يوم الإثنين 7/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 14 – 15 – 16 – 17 – 18 )، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

- تخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.